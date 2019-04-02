"ПСЖ" продлит карьеру Буффона до 43 лет
Итальянский ветеран выступает во Франции с прошлого лета
Вратарь Джанлуиджи Буффон, скорее всего, продолжит выступать за французский "ПСЖ" в следующем сезоне. 41-летний итальянец близок к продлению контракта с парижанами по схеме "1+1" с повышением зарплаты. Хотя ранее появилась информация, что "ПСЖ" приостановил переговоры с "Буффоном", он может завершить карьеру.
"ПСЖ" воспользовался опцией заключения нового соглашения с Буффоном. Летом прошлого года голкипер подписал контракт с французским клубом также по схеме "1+1". Таким образом, Буффон может остаться в "ПСЖ" до июня 2021 года, когда ему исполнится 43.
Буффон перешел в "ПСЖ" минувшим летом на правах свободного агента. С новым клубом он подписал однолетний контракт. В нынешнем сезоне в составе парижан итальянец пропустил 13 мячей в 20 матчах.
До этого с 2001 года Джанлуиджи Буффон выступал за "Ювентус". С тех пор он провел 655 матчей (300 - на ноль) за "старую синьору", с которой 9 раз выиграл Серию А и 4 раза - Кубок Италии, но так и не победил в Лиге чемпионов.
Ранее мы писали, что Буффон стал третьим вратарем, сыгравшим в Лиге чемпионов 50 "сухих" матчей. Итальянский голкипер отстоял на ноль в матче против "Манчестер Юнайтед".
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