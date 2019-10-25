"ПСЖ" против "Марселя" и другие матчи: расписание и результаты 11-го тура чемпионата Франции

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 11-го тура Лиги 1. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.
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Пятница, 25 октября
21:45 "Нант" – "Монако" – Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.90 – 3.30 – 2.50
Суббота, 26 октября
18:30 "Лилль" – "Бордо"
1.83 – 3.60 – 4.50
21:00 "Брест" – "Дижон"
2.25 – 3.30 – 3.30
21:00 "Лион" – "Мец"
1.44 – 4.50 – 7.75
21:00 "Монпелье" – "Анже" – Футбол-1, Oll.tv
2.25 – 3.10 – 3.50
21:00 "Реймс" – "Ним"
1.83 – 3.40 – 4.75
21:00 "Страсбур" – "Ницца"
1.95 – 3.25 – 4.33
Воскресенье, 27 октября
16:00 "Ренн" – "Тулуза"
1.95 – 3.30 – 4.20
18:00 "Сент-Этьен" – "Амьен"
1.83 – 3.60 – 4.50
22:00 "ПСЖ" – "Марсель" – Футбол-1, Oll.tv
1.22 – 6.75 – 12.50
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|10
|8
|0
|2
|21-5
|24
|2
|НАНТ
|10
|6
|1
|3
|9-6
|19
|3
|РЕЙМС
|10
|5
|2
|3
|9-4
|17
|4
|МАРСЕЛЬ
|10
|4
|4
|2
|12-11
|16
|5
|АНЖЕ
|10
|5
|1
|4
|16-16
|16
|6
|БОРДО
|10
|4
|3
|3
|15-11
|15
|7
|ЛИЛЛЬ
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|8
|МОНПЕЛЬЕ
|10
|4
|2
|4
|9-8
|14
|9
|БРЕСТ
|10
|3
|5
|2
|11-13
|14
|10
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|10
|4
|2
|4
|9-13
|14
|11
|НИЦЦА
|10
|4
|1
|5
|13-17
|13
|12
|РЕНН
|10
|3
|3
|4
|10-10
|12
|13
|АМЬЕН
|10
|3
|3
|4
|13-15
|12
|14
|МОНАКО
|10
|3
|3
|4
|18-21
|12
|15
|ТУЛУЗА
|10
|3
|3
|4
|11-16
|12
|16
|МЕЦ
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|17
|ЛИОН
|10
|2
|4
|4
|14-9
|10
|18
|НИМ
|10
|2
|4
|4
|10-12
|10
|19
|ДИЖОН
|10
|2
|3
|5
|5-10
|9
|20
|СТРАСБУР
|10
|2
|3
|5
|6-12
|9
Смотрите, как французские клубы играли в еврокубках на этой неделе:
"Брюгге" – "Пари Сен-Жермен". Обзор матча. 0:5
"Бенфика" – "Лион". Обзор матча. 2:1
"Сент-Этьен" – "Александрия". Обзор матча. 1:1
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