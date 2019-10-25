Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

"ПСЖ" против "Марселя" и другие матчи: расписание и результаты 11-го тура чемпионата Франции

25 октября, 16:52

Все о поединках 11-го тура чемпионата Франции - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 11-го тура Лиги 1. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 25 октября

21:45 "Нант" – "Монако" – Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 2.90 – 3.30 – 2.50

Суббота, 26 октября

18:30 "Лилль" – "Бордо"
1.83 – 3.60 – 4.50

21:00 "Брест" – "Дижон"
2.25 – 3.30 – 3.30

21:00 "Лион" – "Мец"
1.44 – 4.50 – 7.75

Реклама

21:00 "Монпелье" – "Анже" – Футбол-1, Oll.tv
2.25 – 3.10 – 3.50

21:00 "Реймс" – "Ним"
1.83 – 3.40 – 4.75

21:00 "Страсбур" – "Ницца"
1.95 – 3.25 – 4.33

Воскресенье, 27 октября

16:00 "Ренн" – "Тулуза"
1.95 – 3.30 – 4.20

В тренде
"Сент-Этьен – Александрия": автогол принес команде Шарана ничью в матче Лиги Европы

18:00 "Сент-Этьен" – "Амьен"
1.83 – 3.60 – 4.50

22:00 "ПСЖ" – "Марсель" – Футбол-1, Oll.tv
1.22 – 6.75 – 12.50

Реклама

Турнирная таблица:

МКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ1080221-524
2НАНТ106139-619
3РЕЙМС105239-417
4МАРСЕЛЬ1044212-1116
5АНЖЕ1051416-1616
6БОРДО1043315-1115
7ЛИЛЛЬ1043314-1115
8МОНПЕЛЬЕ104249-814
9БРЕСТ1035211-1314
10СЕНТ-ЭТЬЕН104249-1314
11НИЦЦА1041513-1713
12РЕНН1033410-1012
13АМЬЕН1033413-1512
14МОНАКО1033418-2112
15ТУЛУЗА1033411-1612
16МЕЦ103259-1411
17ЛИОН1024414-910
18НИМ1024410-1210
19ДИЖОН102355-109
20СТРАСБУР102356-129

Смотрите, как французские клубы играли в еврокубках на этой неделе:

"Брюгге" – "Пари Сен-Жермен". Обзор матча. 0:5

"Бенфика" – "Лион". Обзор матча. 2:1

"Сент-Этьен" – "Александрия". Обзор матча. 1:1

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

расписание результаты чемпионат Франции таблица

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол
Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
Нойер отдыхает: Пятов назван лучшим вратарем отборочного цикла Евро-2020
Нойер отдыхает: Пятов назван лучшим вратарем отборочного цикла Евро-2020Футбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...