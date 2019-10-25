"ПСЖ" против "Марселя" и другие матчи: расписание и результаты 11-го тура чемпионата Франции

Все о поединках 11-го тура чемпионата Франции - время начала, расписание трансляций, оперативные результаты и турнирная таблица

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Франции по футболу пройдут поединки 11-го тура Лиги 1. Ниже – расписание матчей, время их начала, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица.

Пятница, 25 октября

21:45 "Нант" – "Монако" – Футбол-1, Oll.tv

Букмекеры: 2.90 – 3.30 – 2.50

Суббота, 26 октября

18:30 "Лилль" – "Бордо"

1.83 – 3.60 – 4.50

21:00 "Брест" – "Дижон"

2.25 – 3.30 – 3.30

21:00 "Лион" – "Мец"

1.44 – 4.50 – 7.75

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21:00 "Монпелье" – "Анже" – Футбол-1, Oll.tv

2.25 – 3.10 – 3.50

21:00 "Реймс" – "Ним"

1.83 – 3.40 – 4.75

21:00 "Страсбур" – "Ницца"

1.95 – 3.25 – 4.33

Воскресенье, 27 октября

16:00 "Ренн" – "Тулуза"

1.95 – 3.30 – 4.20

18:00 "Сент-Этьен" – "Амьен"

1.83 – 3.60 – 4.50

22:00 "ПСЖ" – "Марсель" – Футбол-1, Oll.tv

1.22 – 6.75 – 12.50

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Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ПСЖ 10 8 0 2 21-5 24 2 НАНТ 10 6 1 3 9-6 19 3 РЕЙМС 10 5 2 3 9-4 17 4 МАРСЕЛЬ 10 4 4 2 12-11 16 5 АНЖЕ 10 5 1 4 16-16 16 6 БОРДО 10 4 3 3 15-11 15 7 ЛИЛЛЬ 10 4 3 3 14-11 15 8 МОНПЕЛЬЕ 10 4 2 4 9-8 14 9 БРЕСТ 10 3 5 2 11-13 14 10 СЕНТ-ЭТЬЕН 10 4 2 4 9-13 14 11 НИЦЦА 10 4 1 5 13-17 13 12 РЕНН 10 3 3 4 10-10 12 13 АМЬЕН 10 3 3 4 13-15 12 14 МОНАКО 10 3 3 4 18-21 12 15 ТУЛУЗА 10 3 3 4 11-16 12 16 МЕЦ 10 3 2 5 9-14 11 17 ЛИОН 10 2 4 4 14-9 10 18 НИМ 10 2 4 4 10-12 10 19 ДИЖОН 10 2 3 5 5-10 9 20 СТРАСБУР 10 2 3 5 6-12 9

Смотрите, как французские клубы играли в еврокубках на этой неделе:

"Брюгге" – "Пари Сен-Жермен". Обзор матча. 0:5

"Бенфика" – "Лион". Обзор матча. 2:1

"Сент-Этьен" – "Александрия". Обзор матча. 1:1

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