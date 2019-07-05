"ПСЖ" провернул очередной трансфер: новичком команды стал дублер из "Реала"
В прошлом сезоне Пабло феерил в
Атакующий полузащитник Пабло Сарабия официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". 27-летний испанец перешел в стан действующих чемпионов французской Лиги 1 из "Севильи" и подписал с клубом контракт до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба парижан. По информации СМИ, за Сарабию "ПСЖ" заплатил 19,5 млн евро.
Хавбек выступал за "Севилью" с лета 2016 года. Ранее он защищал цвета "Хетафе" и второй команды мадридского "Реала". В сезоне-2018/19 Пабло забил 23 гола и отдал 17 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.
Напомним, вчера, 4 июля, "ПСЖ" объявил о заключении пятилетнего соглашения с бывшим центральным полузащитником "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой, который присоединился к клубу на правах свободного агента.
Ране был озвучен неутешительный прогноз звезды "ПСЖ" и бразильского футбола: "Неймар может закончить карьеру". Экс-полузащитник бразильской сборной Зе Роберто предрекает печальное будущее нападающему "ПСЖ".
Как мы писали, Неймар устроит бойкот в "ПСЖ" ради скорейшего перехода в "Барселону". Бразильский футболист грозится не явиться к старту подготовки к новому сезону в составе чемпионов Франции.
Смотрите один из самых красивых голов в карьере Неймара
Как известно, параллельно с устройством своей футбольной судьбы Неймар в эти отбивается от обвинений в изнасиловании, предъявленных вингеру по заявлению бразильской модели Нажилы Триндади. Правда, этот суд уже превращается в цирк - обвиняющая Неймара девушка потеряла телефон с уликами. Сам форвард ранее пошел в контратаку, подав встречный иск о клевете.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "ПСЖ" провернул очередной трансфер: новичком команды стал дублер из "Реала"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Неймар может закончить карьеру": неутешительный прогноз звезды бразильского футбола
Экс-полузащитник бразильской сборной Зе Роберто предрекает печальное будущее нападающему "ПСЖ"
Сбежал от шейхов ради Роналду: "Ювентус" объявил о контракте с экс-игроком "ПСЖ"
Французский футболист отказался продлевать контракт с "ПСЖ" и перебрался в Италию
Не нужны миллионы шейхов: Мбаппе отказывается продлевать контракт с "ПСЖ"
Парижский клуб готов продать футболиста, если кто-то предложит не менее 230 миллионов
Из Неймара – никудышный вратарь: бразилец пропустил пенальти от баскетболиста
Знаменитый форвард "ПСЖ" попробовал себя в роли голкипера. И у него ничего не получилось