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"ПСЖ" провернул очередной трансфер: новичком команды стал дублер из "Реала"

5 июля, 22:49

В прошлом сезоне Пабло феерил в

Пабло Сарабия
Пабло Сарабия. Фото: Twitter

Атакующий полузащитник Пабло Сарабия официально стал игроком "Пари Сен-Жермен". 27-летний испанец перешел в стан действующих чемпионов французской Лиги 1 из "Севильи" и подписал с клубом контракт до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба парижан. По информации СМИ, за Сарабию "ПСЖ" заплатил 19,5 млн евро.

Хавбек выступал за "Севилью" с лета 2016 года. Ранее он защищал цвета "Хетафе" и второй команды мадридского "Реала". В сезоне-2018/19 Пабло забил 23 гола и отдал 17 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.

Напомним, вчера, 4 июля, "ПСЖ" объявил о заключении пятилетнего соглашения с бывшим центральным полузащитником "Манчестер Юнайтед" Андером Эррерой, который присоединился к клубу на правах свободного агента.

Ране был озвучен неутешительный прогноз звезды "ПСЖ" и бразильского футбола: "Неймар может закончить карьеру". Экс-полузащитник бразильской сборной Зе Роберто предрекает печальное будущее нападающему "ПСЖ".

Как мы писали, Неймар устроит бойкот в "ПСЖ" ради скорейшего перехода в "Барселону". Бразильский футболист грозится не явиться к старту подготовки к новому сезону в составе чемпионов Франции.

Смотрите один из самых красивых голов в карьере Неймара

Как известно, параллельно с устройством своей футбольной судьбы Неймар в эти отбивается от обвинений в изнасиловании, предъявленных вингеру по заявлению бразильской модели Нажилы Триндади. Правда, этот суд уже превращается в цирк - обвиняющая Неймара девушка потеряла телефон с уликами. Сам форвард ранее пошел в контратаку, подав встречный иск о клевете.

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Тег чемпионат Франции, псж, Севилья Атлетико, Пабло Сарабия

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Championat.ru

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