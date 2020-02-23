"ПСЖ" в знак поддержки Китая сыграл в специальных футболках

"ПСЖ" в матче 26-го тура чемпионата Франции сыграл с "Бордо" в специальных футболках в знак поддержки Китая. На них будет написано по-китайски "Оставайтесь сильными".

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Напомни, в Китае продолжается эпидемия коронавируса. Его жертвами стали уже 2442 человека, более 22,8 тысячи излечились. За пределами Китая были зафиксированы 1200 заражений в 26 странах.

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Кстати, забивала из Дортмунда установил чудо-рекорд в Лиге чемпионов. 19-летний Эрлинг Холанд стал первым в истории игроком, который по ходу одного сезона в Лиги чемпионов забил за две команды.

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Напомним, что один из лидеров ПСЖ Неймар после поражения от Боруссии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов высказался о своей текущей форме.

Также читайте прогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Франции. Десять матчей во Франции играют в течение трех дней – результаты, котировки и турнирная таблица.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Боруссия" – ПСЖ" (2:1)

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