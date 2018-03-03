"ПСЖ" заявил на матч чемпионата Франции сына президента Либерии

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Тимоти Веа может дебютировать за парижан в матче 28-го тура чемпионата Франции с "Труа".

18-летний сын легендарного Джорджа Веа был внесен в заявку "Пари Сен-Жермен" из-за травм основных форвардов команды Неймара и Килиана Мбаппе. Также в матче с "Труа" не сможет принять участие Эдинсон Кавани.

"Пари Сен-Жермен" уверенно лидирует в чемпионате Франции, набрав 71 очко. Идущий вторым "Монако" отстает от парижан на 11 очков при этом проведя на одну встречу больше.

Джордж Веа выступал за "ПСЖ" в период с 1992 по 1995 год, сыграв 138 матчей и забив 55 мячей.

51-летний Веа является победителем в номинации лучший футболист мира (награда "Золотой мяч") 1995 года. Также в его активе звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в течение трех лет (1989, 1994, 1995).

Напомним, что в конце 2017 года Джордж Веа стал президентом Либерии, самой бедной страны Западной Африки. На выборах бывший футболист победил во втором туре вице-президента страны.