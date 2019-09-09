Пукки напугал Манчини: Италия с пенальти вырвала победу над Финляндией

Голы и лучшие моменты отборочного матча на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Италии продолжила свое выигрышное шествие в отборе на Евро-2020. В шестом матче квалификации "Скуадра Адзурра" на выезде с пенальти вырвала победу у Финляндии со счетом 2:1. "Мы играли хорошо, но сами создали псебе проблемы. При счете 1:1 стало немного страшновато", – признался тренер итальянцев Роберто Манчини.

Интересно, что форвардов финнов Теему Пукки, расписавшись в воротах итальянцев, забил уже одиннадцать голов в девяти матчах за сборную и свой клуб "Норвич".

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Финляндия - Италия – 1:2

Голы: Пукки (72, с пенальти) - Иммобиле (59), Жоржиньо (79, с пенальти)

Финляндия: Градецки – Гранлунд (Соири, 82), Тойвио, Араююри, Вяйсянен, Уронен – Лод, Камара, Шуллер (Кауко, 87), Лаппалайнен (Туоминен, 75) – Пукки

Италия: Доннарумма – Иццо, Бонуччи, Ачерби, Эмерсон (Флоренци, 8) – Барелла, Жоржиньо, Сенси – Кьеза (Бернардески, 72), Иммобиле (белотти, 76), Пеллегрини

Предупреждения: Араююри, Вяйсянен, Шуллер, Кауко – Жоржиньо, Доннарумма

Как сообщалось ранее, стал известен статус вильнюсской победы Украины для Шевченко. Выигрыш со счетом 3:0 оказался самой крупной выездной победой Шевы-тренера в официальных встречах у руля национальной команды, которую он возглавляет с лета 2016 года.

Напомним, что сборная Украины накануне разгромила на выезде Литву (3:0) и стала на шаг ближе к финальной части Евро-2020. Для выхода на чемпионат Европы команде Шевченко осталось одолеть дома Литву и не проиграть Сербии на выезде 0:5. Все расклады для сборной Украины после победы над Литвой.

Смотрите обзор матча Литва - Украина:

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