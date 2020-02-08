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"Пушка" Малиновского помогла "Аталанте" совершить камбэк в матче с "Фиорентиной"

8 февраля, 18:18

Игрок сборной Украины забил победный мяч на 72-й минуте

Руслан Малиновский и его "Аталанта"

Руслан Малиновский и его "Аталанта" / Фото: Reuters

"Аталанта" одержала выездную победу над "Фиорентиной" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Счет в матче открыла "Фиорентина" — на 32-й минуте отличился Федерико Кьеза. "Аталанта" сравняла счет в начале второго тайма усилиями Дувана Сапаты.

Обзор первого тайма "Фиорентина" — "Аталанта":

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Победный гол в составе команды из Бергамо провел Руслан Малиновский на 72-й минуте.

Гол Руслана Малиновского в матче "Фиорентина" — "Аталанта":

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"Аталанта" набрала 42 очка и занимает четвертое место в таблице Серии А. У "Фиорентины" 25 очков и 14-е место.

Ранее мы сообщали, что тренер "Болоньи" выписался после борьбы с лейкемией - Синиша Михайлович прошел три цикла химиотерапии. Сербский специалист покинул больницу, врачи настроены позитивно.

Кстати, бывший тренер "Шахтера" жалуется на судей чемпионата Италии. Паулу Фонсека считает, что рефери чересчур придирчивы к его подопечным в "Роме".

Смотрите, как "Рома" неожиданно проиграла "Сассуоло" в чемпионате Италии:

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чемпионат Италии Фиорентина Аталанта Руслан Малиновский

Источник: Сегодня|Спорт

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