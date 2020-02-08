"Пушка" Малиновского помогла "Аталанте" совершить камбэк в матче с "Фиорентиной"

"Аталанта" одержала выездную победу над "Фиорентиной" в матче 23-го тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая во Флоренции, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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Счет в матче открыла "Фиорентина" — на 32-й минуте отличился Федерико Кьеза. "Аталанта" сравняла счет в начале второго тайма усилиями Дувана Сапаты.
Обзор первого тайма "Фиорентина" — "Аталанта":
Победный гол в составе команды из Бергамо провел Руслан Малиновский на 72-й минуте.
Гол Руслана Малиновского в матче "Фиорентина" — "Аталанта":
"Аталанта" набрала 42 очка и занимает четвертое место в таблице Серии А. У "Фиорентины" 25 очков и 14-е место.
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