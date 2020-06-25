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"Пушка" Малиновского! Украинца признали лучшим игроком сумасшедшего матча лидеров в Италии

25 июня, 09:38

Олег Люлька Олег Люлька

Аналитики портала WhoScored оценили невероятный по красоте гол Руслана и другие удачные действия полузащитника

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский признан лучшим игроком матча с "Лацио", по оценкам авторитетного портала WhoScored. Напомним, в этом поединке "Аталанта", проигрывая 0:2, сумела победить со счетом 3:2. При этом волевой победе команды из Бергамо поспособствовал сумасшедший гол Малиновского ударом с 20 метров под перекладину.

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Аналитики портала WhoScored поставили Руслану Малиновскому 8,6 балла из 10 возможных, оценив тот факт, что украинец шикарным ударом сравнял счет в матче, а также проникающим пасом начал атаку "Аталанты", которая привела к первому голу хозяев поля.

Всего в матче с "Лацио" за 77 минут, проведенных на поле, Малиновский нанес 4 удара по воротам (2 из них – в створ), сделал 67 касаний к мячу, совершил 39 точных передач (89%), 3 ключевых паса, сделал 2 удачные обводки, выиграл 1 верховое единоборство, совершил 2 отбора, подал 4 угловых и при этом допустил лишь две потери мяча.

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"Аталанта" – "Лацио". Фото – Reuters

Отметим, что в борьбе за звание лучшего игрока матча "Аталанта" – "Лацио" Руслан Малиновский опередил экс-футболиста харьковского "Металлиста" – своего аргентинского одноклубника Алехандро Гомеса, получившего от WhoScored за поединок оценку 8,3.

Турнирная таблица чемпионата Италии

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Обзор матча "Аталанта" – "Лацио" (3:2)

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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видео голов чемпионат Италии Лацио Аталанта Руслан Малиновский

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