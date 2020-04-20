"Пускай смотрит легкую атлетику": тренер из Беларуси отреагировал на слова Блохина

Главный тренер футбольного клуба "Городея" Олег Радушко, комментируя мнения специалистов о чемпионате Беларуси, ответил на критику известного украинского тренера Олега Блохина, который заявил, что "до такого уровня не опускается".

"Блохин – великий игрок. Я согласен. Но если не нравится ему футбол смотреть, то пусть не смотрит. Пускай смотрит легкую атлетику, теннис, лыжи. В повторе причем. Я считаю, что у нас нормальный, хороший футбол. Да, есть свои определенные моменты. Да, в России стадионы лучше и красивее. Я работал в Польше и могу вам сказать откровенно, что в Польше футбол не лучше именно по зрелищности. А именно стадионы и картинка – хорошие. Это правда. То есть нам только здесь прибавлять, по инфраструктуре. Но не более того", – сказал Радушко.

Напомним, Беларусь – единственная европейская страна, в которой играют в футбол на высшем уровне, несмотря на пандемию коронавируса. Во всех остальных странах – пауза.

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