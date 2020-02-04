Пусть играют дети: тренер "Ливерпуля" посмотрит матч "красных" в Кубке Англии по компьютеру

Руководить мерсисайдцами доверили коучу молодежной команды Нилу Критчли, но он может связаться с Клоппом по телефону

Юрген Клопп / Фото: AFP

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Сегодня состоится переигровка матча четвертого раунда Кубка Англии между лидером Премьер-лиги "Ливерпулем" и "Шрусбери", который представляет первый дивизион страны. Главный тренер "красных" Юрген Клопп не будет присутствовать на поединке, а собирается смотреть трансляцию встречи на компьютере. Руководить мерсисайдцами в данном матче доверили тренеру молодежной команды Нилу Критчли.

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Напомним, что первая встреча команд завершилась достаточно неожиданной ничьей 2:2. После чегоо Клопп заявил, что во время переигровки за "Ливерпуль" будут играть дети", подразумевая молодых футболистов клуба. Тем не менее, по словам Критчли, во время матча Клопп сможет связываться с ним по телефону, чтобы давать указания. Такое уже практиковалось в декабре, когда основной состав "красных" улетел на клубный чемпионат мира в Катар, а "дубль" выступал в Кубке Лиги. Правда, тот поединок закончился разгромом от рук "Астон Виллы" со счетом 0:5 и вылетом из турнира.

Многие специалисты считают, что Клопп допускает ошибку, отказавшись от личного присутствия на стадионе, но Критчли слишком рад принять на себя ответственность.

"Юрген Клопп оказывает мне, персоналу и игрокам невероятную поддержку, поэтому я могу говорить с ним в любое время, когда захочу. Он очень сильно помогает молодым игрокам, и они это всегда чувствуют, – говорит Критчли. – Я также думаю, что, возможно, к такому решению Клопп пришел, размышляя над тем, как мы играли против "Астон Виллы", он, возможно, думал, что мальчики заслуживают еще одной возможности".

Ранее мы писали, что тренер "Ливерпуля" не уверен в дальнейшем будущем своей звезды.

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