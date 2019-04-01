Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Пусть работает": экс-тренер "Динамо" рассказал, почему нельзя увольнять Хацкевича

Сегодня, 13:38

Сабо выступил в защиту Хацкевича перед матчем киевлян с "Шахтером" в Кубке Украины

Александр Хацкевич
Александр Хацкевич. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
"Пусть работает": экс-тренер "Динамо" рассказал, почему нельзя увольнять Хацкевича //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d7f/7d5/5c6d7f7d5cd82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d7f/7d5/5c6d7f7d5cd82.jpg Футбол Сабо выступил в защиту Хацкевича перед матчем киевлян с "Шахтером" в Кубке Украины

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо заявил, что увольнять нынешнего наставника киевлян Александра Хацкевича будет ошибкой. 

"Давайте будем говорить откровенно, "Шахтер" на сегодняшний день сильнейшая команда в Украине, – говорит Йожеф Сабо. – Вот и все. У "Динамо", видите, молодежь подходит, но не каждый молодой футболист вырастет в хорошего мастера. И молодым футболистам нужно время, чтобы выйти на определенный и стабильный уровень. Правильно, что Хацкевич продолжает работать, не надо никого увольнять, он уже знает эту молодежь, знает на что способна команда".

Уже 7 апреля Александра Хацкевича ждет очередной тест у руля "Динамо" – киевляне в Харькове сыграют с "Шахтером" в четвертьфинале Кубка Украины. 

"Этот матч будет сродни финалу, – считает Йожеф Сабо. – Думаю, на стадионе в Харькове соберется 30 тысяч болельщиков. А может и больше. В чемпионате "Динамо" будет тяжело догнать "Шахтер". "Горняки" должны потерять 8-9 очков, и при этом киевляне должны набрать 100% в оставшихся матчах. Поэтому, я считаю, исход чемпионата практически решен. А вот в матче за кубок у киевлян должен быть особый настрой. Хотя, опять же, "Шахтер" для меня и в Кубке – фаворит".

Ранее новичок "Шахтера" Тете с клаусулой в 150 млн евро рассказал, что самой вкусной шурашкой его угощал Роналдиньо. Бразильский полузащитник поведал о тренировках Фонсеки, любимой девушке и о том, почему иногда плачет.

Также сообщалось, что "Динамо" покидает еще один бразилец: футболист уже отправился на родину.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Динамо Киев, Шахтер Донецк, Йожеф Сабо, Александр Хацкевич

Вы сейчас просматриваете новость " "Пусть работает": экс-тренер "Динамо" рассказал, почему нельзя увольнять Хацкевича". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Террикон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В постели с Морозюком: жена динамовца показала интим с футболистом и свой шок после этого в аптеке

30 марта, 13:26

Ирина Морозюк еще никогда не была такой откровенной

"Это всегда острое противостояние!": Андрей Воробей – о "класико" в Кубке Украины

29 марта, 19:34

Бывший нападающий "Шахтера" и сборной Украины – о матче "горняков" с "Динамо" в 1/4 финала Кубка Украины

8 самых отвратительных женских привычек по мнению мужчин

Отец Юлии Началовой: «Беды дочери начались из-за первого мужа»

Может быть много сюрпризов: Айвазовская о 2-ом туре выборов

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

В сети появилась фотография Гриценко с Жуковым

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Боевики "ДНР" раскрыли данные о своих потерях в 2018 году

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

Столичный рынок труда: Почему киевляне не хотят работать

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Загрузка...

"Возможно, парень просто приехал отбыть номер": видео боя Гвоздик – Нгумбу

Вчера, 09:44

В пятом раунде соперник украинского боксера отказался от продолжения борьбы, сославшись на травму ноги

Защита титула WBC Гвоздик – Нгумбу: когда начало и где смотреть бой

30 марта, 22:55

Украинский боксер впервые в карьере выйдет на ринг в качестве чемпиона мира

Хорошие новости для Лунина: Зидан покинет "Реал"

30 марта, 11:30

Украинский вратарь избавится от одного их соперников в борьбе за место в основе Королевского клуба

Бывшего соперника Кличко выгнали из бокса из-за поцелуя с журналисткой

30 марта, 10:55

У болгарского супертяжа Кубрата Пулева отобрали лицензию за домогательства к его "подруге" Дженни

Гвоздик перевесил Нгумбу, но проиграл ему в дуэли взглядов

30 марта, 09:48

"Будет великий бой": украинец уступил французу в психологической прелюдии, но обещает реванш в ринге

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева

Тайны бывшей жены Александра Серова