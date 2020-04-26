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"Пусть завидуют, в Беларуси шикарный чемпионат": бывший тренер "Зари" доволен накалом борьбы

26 апреля, 11:34

Андрей Фоменко

Украинский специалист Юрий Вернидуб работает с "Шахтером" из Солигорска

Как известно, в Беларуси продолжается единственный национальный футбольный чемпионат в Европе. Солигорский "Шахтер" с этого года тренируется бывший наставник "Зари" Юрий Вернидуб. Вчера его команда преподнесла сюрприз. Мы сообщали, что "Шахтер" Вернидуба уничтожил Милевского и его "Динамо".

54-летний специалист, уроженец Житомира, поделился впечатлениями о субботнем успехе:

"После двух поражений от того же "Динамо" 2:0 с таким же счетом выиграть – это в любом случае психологический прорыв. Но, думаю, нельзя говорить, что у нас все классно. Нужно забыть эту игру и готовиться к следующей. Это футбол: сегодня выиграл, а завтра проиграл".

Также Вернидуб позитивно оценил белорусское первенство:

"Смотрю, как играют другие команды, и не могу понять, что происходит и как. Это же класс. Пишут, мол, нет футбола. Ну, ребята, вы посмотрите футбол. Я всегда удивлялся, и мне нравился польский футбол, потому что там чемпионат – всегда до последнего тура, где решается, кто займет первое, второе и третье место.

А что, сейчас в Беларуси – не то же самое? Вы посмотрите, какой накал, какая борьба. Это супер. В Беларуси в этом году чемпионат шикарный. Пусть завидуют и пусть смотрят, как мы играем. И выбирают классных футболистов себе в чемпионаты. Надо показывать и продавать, пока есть такая возможность".

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Читайте, как Милевского призвали завершить карьеру после поражения от "Шахтера".

Смотрите сюжет о том, как Милевский пропил свой успех

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футбол Артем Милевский Юрий Вернидуб чемпионат Беларуси Шахтер Солигорск Динамо Брест

Источник: ua.tribuna.com

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