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Пустые трибуны и 18 тысяч евро штрафа: обнародовано наказание "Райо Вальекано" за оскорбления Зозули

27 декабря, 15:56

Поединок, прерванный из-за оскорбительных скандирований ультрас в адрес украинца, доиграют уже без зрителей

Роман Зозуля

Роман Зозуля / Фото: Getty Images

Мадридский клуб "Райо Вальекано" получил наказание за оскорбления со стороны ультрас в адрес украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули во время недавнего матча Сегунды. Напомним, фанаты "Райо" в первом тайме поединка скандировали: "Зозуля – нацист!" Как результат, "Альбасете" отказался выходить на второй тайм, и игра при счете 0:0 была остановлена.

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В пятницу, 27 декабря, комитет по соревнованиям в Испании объявил свое решение по этому делу. Итак, во-первых, поединок "Райо Вальекано" – "Альбасете" будет доигран при полностью пустых трибунах стадиона мадридского клуба. Во-вторых, "Райо Вальекано" наказан штрафом в размере 18 тысяч евро. В третьих, этот клуб обязан будет закрыть часть своих трибун на два следующих домашних матча.

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Напомним, конфликт между украинским футболистом и фанатами "Райо Вальекано" тянется еще с 2017 года, когда Зозуля перешел в "Райо" в аренду из "Бетиса". Болельщики выступили против присутствия украинца в команде, обвинив его в ультраправых взглядах за поддержку военных.

Смотрите, как забивает Зозуля

В качестве доказательства своих обвинений ультрас "Райо" также используют фото из соцсетей, на котором Зозуля указывает на баскетбольное табло со счетом 14:88. Эти цифры являются кодовым лозунгом у белых националистов.

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Альбасете Роман Зозуля Райо Вальекано Сегунда

Источник: Сегодня|Спорт

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