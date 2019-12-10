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"Путин признал подкуп президента ФИФА": власти США рассказали, как Россия "крышевала" покупку ЧМ-2018

10 декабря, 16:29

Вскрылись новые коррупционные подробности того, каким образом РФ достался домашний футбольный мундиаль

Йозеф Блаттер и Владимир Путин

Йозеф Блаттер и Владимир Путин / Фото: Getty Images

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Министерство юстиции США опубликовало отчет о расследовании ФБР в отношении вмешательства России в президентские выборы США 2016 года, в котором также содержались подробности отчета бывшего сотрудника британской разведки Кристофера Стила о подкупе чиновников ФИФА при выборе страны-хозяйки чемпионата мира 2018 года.

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В выдержке из 430-страничного отчета, приведенной Sky Sports, утверждается следующее:

"В июле 2011 года Стил представил отчет, в котором кратко изложен предполагаемый разговор между тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым и тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным. Согласно отчету, Путин признал, что российский олигарх подкупил президента ФИФА, чтобы Россия выиграла право на проведение ЧМ-2018. В 2012 году Стил познакомил представителей ФБР с двумя британскими чиновниками, владевшими информацией о предполагаемых попытках России подкупить руководителей ФИФА"

Вся правда о махинациях в ФИФА

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"Изучение отчета Стила показало, что он представил ФБР отчет в июне 2015 года, в котором сообщалось, что кремлевский чиновник признал, что Кремль подкупил руководителей ФИФА с целью получить право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года", – говорится в отчете Министерства юстиции США

В 2011 году пост президента ФИФА занимал Йозеф Блаттер, хотя он и не упоминается в отчете напрямую.

Напомним, накануне за махинации с допингом Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отстранило Россию на четыре года от международных соревнований.Теперь российские спортсмены смогут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира только под нейтральным флагом, никакого триколора, гимна или другой символики страны.

Вместе с тем Россия лишена права проведения крупных соревнований,которые ей доверили ранее, и не сможет претендовать на новые. Впрочем, на проведение Санкт-Петербургом матчей футбольного Евро-2020, как рассчитывают в РФ, эти санкции не распространятся.

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коррупция ФИФА ЧМ-2018 Зепп Блаттер Владимир Путин Дмитрий Медведев

Источник: ua.tribuna.com

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