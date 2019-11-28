"Пьяная пушка" Сидорчука и еще два шедевра: названы претенденты на звание лучшего гола-2019 в Украине

Сидорчук - один из претендентов на премию / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Украинская ассоциация футбола назвала тройку лучших голов, забитых отечественными игроками в 2019 году. Самый эффектный из них будет определен 2 декабря путем SMS-голосования во время церемонии "Футбольные звезды Украины", которая будет транслироваться на канале "Футбол 1". Начало – в 19:00.

Читайте также: Названы претенденты на звание лучшего украинского легионера в Европе

Отметим, что изначально на звание лучшего гола года было 11 претендентов. Среди них – шедевр Цыганкова в игре Украина – Сербия и "ножницы" Степаненко в матче "Шахтера" с "Мариуполем". После голосования в соцсетях число соискателей награды уменьшилось до трех.

Реклама

Шорт-лист претендентов на премию "Гол года"

Лучшие голы Украины в 2019 году. Instagram УАФ

Итак, в шорт-лист номинантов попали три невероятных гола-красавца. Во-первых, дальний удар полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука в победном матче 1/8 финала Кубка Украины с "Шахтером" (2:1), который за причудливую траекторию полета мяча прозвали "пьяной пушкой Сидорчука". Во-вторых, "золотой" гол хавбека сборной Украины U-20 Георгия Цитаишвили в финале победного для нас молодежного чемпионата мира против ровесников из Южной Кореи (3:1). А в-третьих, шикарный гол дальним ударом в исполнении хрупкой полузащитницы женской сборной Украины U-17 Надежды Иванченко в отборочном поединке Евро-2020 против сербок (2:4).

Читайте также: Перед жеребьевкой Евро-2020 Украину опустили в рейтинге ФИФА. Падает и Россия

Как мы писали ранее, в Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": появилось видео непостижимого шедевра. По мячу одновременно замахнулись два футболиста команды "Нахон Ратчасима" – получился удивительный гол.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама