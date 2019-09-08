Пьяного игрока "Челси" избили за приставания к чужой девушке в ночном клубе

Дэнни Дринкуотер / Фото: Instagram

Полузащитник "Челси" Дэнни Дринкуотер, выступающий на правах аренды за "Бернли", был избит в одном из ночных клубов "Манчестера", сообщает The Sun. Ранее мы рассказывали о том, что игрок "Челси" будет рассказывать о вере в журнале "Иисус".

По информации источника, 29-летний футболист в состоянии сильного алкогольного опьянения приставал к девушке игрока клуба четвертого английского дивизиона "Скантроп Юнайтед" Кгоси Нтле. Пьяного Дринкуотера вывели на улицу, после чего шесть человек сильно избивали футболиста, угрожая сломать ему ноги.

Смотрите, как Дринкуотер забивал за "Челси":

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Сообщается, что бывший хавбек "Лестера" будет восстанавливаться в течение месяца, так как у него диагностирован разрыв связок голеностопа, а также многочисленные ушибы лица. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Дринкуотер выступает за "Бернли" на правах аренды. В прошлом сезоне он провел лишь один матч в составе "Челси", куда перешел в сентябре 2017-го.

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