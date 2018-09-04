"Пьяным я не был": тренер "Зари" рассказал о ДТП со своим участием

Сегодня, 20:45

Юрий Вренидуб лично вызвал полицию и готов покрывать все расходы

Юрий Вернидуб. Фото AFP
Юрий Вернидуб. Фото AFP

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб прокомментировал ДТП со своим участием. Напомним, инцидент произошел в понедельник, 3 сентября, в Запорожье на выезде с плотины ДнепрГЭСа. Авто Volkswagen Touareg под управлением Вернидуба "догнало" идущий впереди микроавтобус Renault. Вернидуб после ДТП был лишен водительских прав.

"Ударил авто другого человека сзади. Я нарушил правила, не выдержал дистанцию. Он резко затормозил, у нас на плотине в час пик, в 10:40, идет по сто машин.

Мое авто очень сильно пострадало, правая сторона, его – почти нет, разве что задний бампер треснул. Все нормально.

Я вызвал полицию, пьяным я не был. Скорость была около 50 км/ч, у меня даже подушки безопасности не сработали.

Заплачу штраф, каким он там будет. Я сразу сказал этому человеку, что все буду ему оплачивать, что должен. Если даже страховка не компенсирует – я заплачу.

Знаете, как говорили в фильме "12 стульев": "Не Остап попал под лошадь, а лошадь – под Остапа", – признался Вернидуб.

Напомним, несколькими днями ранее Юрий Вернидуб после вылета "Зари" из Лиги Европы объявил о своей отставке.
ДТП, футбол, Заря Луганск, Юрий Вернидуб

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Источник:

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