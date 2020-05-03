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Пьяный футболист на сумасшедшей скорости снес мотоциклиста: видео страшной трагедии

3 мая, 12:08

Елена Павлова

За убийство на дороге игроку грозит пять лет тюрьмы

Футболист чилийского клуба "Аудакс Итальяно" Родриго Идальго стал виновником страшной аварии на одной из улиц Сантьяго. По информации чилийских СМИ, ДТП закончилось гибелью одного из его участников. Ранее мы сообщали, что BMW экс-футболиста "Барселоны" попал в ДТП в России, уходя от полицейской погони.

24-летний аргентинский футболист сел за руль в нетрезвом виде и направился в город. Разогнав автомобиль до огромной скорости, Идальго не справился с управлением и буквально снес 60-летнего мотоциклиста, который ехал рядом. Мужчина, к сожалению, скончался на месте происшествия.

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Мужчина скончался на месте, а виновника аварии задержали на 120 дней до вынесения приговора. У футболиста есть возможность выйти под залог, но впоследствии ему грозит пять лет лишения свободы.

Видео ДТП и последовавшей за ним трагедии попало на камеру видеонаблюдения и было опубликовано:

Отметим, что Родриго Идальго перешел в чилийский "Аудакс Итальяно" в январе 2019 года и забил за клуб 10 голов в 22 матчах.

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Ранее сообщалось, что бывшего футболиста "Ворсклы" посадили на четыре года за смертельное ДТП с экс-игроком сборной Украины. Руслан Левига не признал себя виновным в аварии, в которой погиб Сергей Закарлюка.

Смотрите ДТП с участием мотоцикла в Днепре

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