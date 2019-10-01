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Пьяный игрок "Челси" разругался с таксистом из-за чипсов

1 октября, 14:29

Пришлось даже вызывать полицию

Росс Баркли

Росс Баркли / Фото: Instagram

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Полузащитник "Челси" и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию. Футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию. Ранее мы писали, что игрок "Челси" достал соседей, слушая рэп на полной громкости.

Инцидент произошел в Ливерпуле. Пьяный Баркли отказался убирать за собой, после чего ответил отказом на требование заплатить, так как у него при себе не было наличных денег.

Прибывшие на место полицейские несколько минут беседовали с 25-летним Баркли. В это время футболист выглядел пьяным и плохо держался на ногах. Полицейские проводили Баркли к ближайшему банкомату, после чего инцидент был исчерпан.

Кроме того, появилось видео: как бывший триумфатор чемпионата Англии устроил драку в ночном клубе. В конце августа полузащитника лондонского Челси Дэнни Дринкуотера, который находится в аренде в Бернли, избили возле ночного клуба в Манчестере.

Также мы писали, что у Суперкубка "Ливерпуль" – "Челси" есть "украинская" интрига: может пасть рекорд Олега Блохина. Легендарный экс-динамовец может лишиться звания лучшего снайпера Суперкубка УЕФА.

Смотрите, как "Челси" выиграл Лигу Европы-2019

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челси чемпионат Англии Росс Баркли

Источник: The Daily Mail

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