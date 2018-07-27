Пьяный Марадона едва сел за руль и дал интервью журналистам

Сегодня, 12:17

Аргентинец отдыхает на родине в компании своей невесты


Председатель правления "Динамо-Брест" Диего Марадона оказался в центре очередного скандала. Журналисты сняли его пьяным за рулем автомобиля и взяли интервью. После представления на новом месте работы аргентинец отправился отдохнуть на родину. И делает это он, судя по всему, на полную катушку.

На днях местные журналисты сняли на видео, как он в компании своей невесты Росио Оливы, которая младше него на 28 лет, протискивается за руль автомобиля через правую переднюю дверь. Расположившись на месте водителя, Марадона принялся давать интервью, и по его речи заметно, что выпил он прилично. Тем не менее футбольный гуру мастерски осветил бедственное положение аргентинского футбола, развитию которого, по его мнению, мешает засилье коррупционеров в руководстве.

Что думает аргентинская полиция о таком поведении Марадоны, пока неизвестно. Зато известно, что по возвращении в Беларусь председателя правления "Динамо-Брест" ожидает особняк в Минске за 20 млн долларов, личный самолет (на нем он будет летать на работу в Брест) и два автомобиля – BMW и Rolls-Royce. Разумеется, с личными водителями, чтобы в случае чего никто не посмел сказать, что Марадона водит машину пьяным.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского "Динамо", выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии. Ранее пресс-служба "Динамо" (Брест) сообщала, что Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями.

Ранее мы сообщали, что Диего Марадона готов бросить "Динамо" и бесплатно тренировать сборную Аргентины.Бывший футболист остался недоволен выступлением команды на ЧМ-2018.
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Источник:

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