Пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин: обзор суперматча "Хоффенхайм" – "Шахтер"
"Горняки" на выезде вырвали победу и сохранили хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов
Чемпион Украины "Шахтер" одержал красивую выездную победу над немецким "Хоффенхаймом" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы F, прошедшая во вторник в немецком Зинсхайме, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Тайсон (15-я и 93-я минуты), еще один гол на счету Исмаили (14). У хозяев отличились Андрей Крамарич (17) и Стивен Цубер (40). Мы провели онлайн матча "Хоффенхайм" – "Шахтер" 2:3.
Обзор матча "Хоффенхайм" – "Шахтер" – 2:3
В другом матче группы английский "Манчестер Сити" сыграл на выезде вничью с французским "Лионом" – 2:2. У хозяев дублем отметился Максвелл Корне (55, 81), у гостей мячи забили Эмерик Лапорт (62) и Серхио Агуэро (83).
"Манчестер Сити" набрал 10 очков и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Лион" с 7 очками занимает второе место, "Шахтер" (5) идет на третьей строчке, а "Хоффенхайм" (3) занимает четвертое место и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|5
|3
|1
|1
|14-5
|10
|2
|ЛИОН
|5
|1
|4
|0
|11-10
|7
|3
|ШАХТЕР
|5
|1
|2
|2
|7-15
|5
|4
|ХОФФЕНХАЙМ
|5
|0
|3
|2
|10-12
|3
В заключительном туре групповой стадии "Манчестер Сити" 12 декабря примет на своем поле "Хоффенхайм", а "Шахтер" в этот же день в Харькове (если ничего не изменится в связи с военным положением) сыграет с "Лионом".
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