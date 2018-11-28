Пять голов, удаление, обстрел штанг и перекладин: обзор суперматча "Хоффенхайм" – "Шахтер"

"Горняки" на выезде вырвали победу и сохранили хорошие шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов

Чемпион Украины "Шахтер" одержал красивую выездную победу над немецким "Хоффенхаймом" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы F, прошедшая во вторник в немецком Зинсхайме, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей дубль оформил Тайсон (15-я и 93-я минуты), еще один гол на счету Исмаили (14). У хозяев отличились Андрей Крамарич (17) и Стивен Цубер (40). Мы провели онлайн матча "Хоффенхайм" – "Шахтер" 2:3.

Обзор матча "Хоффенхайм" – "Шахтер" – 2:3

В другом матче группы английский "Манчестер Сити" сыграл на выезде вничью с французским "Лионом" – 2:2. У хозяев дублем отметился Максвелл Корне (55, 81), у гостей мячи забили Эмерик Лапорт (62) и Серхио Агуэро (83).

"Манчестер Сити" набрал 10 очков и досрочно вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Лион" с 7 очками занимает второе место, "Шахтер" (5) идет на третьей строчке, а "Хоффенхайм" (3) занимает четвертое место и лишился шансов на выход в плей-офф турнира.

N Команда И В Н П М О 1 МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР СИТИ 5 3 1 1 14-5 10 2 ЛИОН ЛИОН 5 1 4 0 11-10 7 3 ШАХТЕР ШАХТЕР 5 1 2 2 7-15 5 4 ХОФФЕНХАЙМ ХОФФЕНХАЙМ 5 0 3 2 10-12 3

В заключительном туре групповой стадии "Манчестер Сити" 12 декабря примет на своем поле "Хоффенхайм", а "Шахтер" в этот же день в Харькове (если ничего не изменится в связи с военным положением) сыграет с "Лионом".