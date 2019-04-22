Пять секретов "Аякса": почему Амстердам рвет всех в Лиге чемпионов

Своему сенсационному выступлению голландцы обязаны Мистеру Нетто, везению и тренеру-фанатику

Фото: AFP

Оглушительный разгром "Реала", крушение мечты Криштиану Роналду о выигрыше Лиги чемпионов с "Ювентусом"... Все это – на совести голландского "Аякса", ставшего главной сенсацией нынешнего еврофутбольного сезона. "Сегодня" собрали пять главных причин прорыва амстердамского клуба в ЛЧ, где новой жертвой "Аякса" может стать "Тоттенхэм".

Мистер Нетто

Марк Овермарс был одним из лучших крайних хавбеков Европы 1990-х. Покоритель Лиги чемпионов в составе последнего великого "Аякса" (да простят нынешние парни, про них пока еще рано так говорить), обладатель отличной карьеры в "Арсенале", один из лидеров неудачливой, но яркой "Барселоны" начала 2000-х. Обилие травм привело к тому, что уже в 2004-м, в возрасте 30 лет, Марк завязал с футболом. Но сейчас он лавирует между проблемами в офисе так же ловко, как когда-то лавировал между защитниками на поле.

Марк Овермарс. Фото – Getty

В 2012 году Овермарса позвали в "Аякс" на роль технического директора. Йохан Круифф, самый влиятельный человек в истории "Аякса", а возможно, и всего мирового футбола, был недоволен тогдашними результатами команды. Он призвал авральную команду из бывших легенд команды: Франк де Бур был назначен тренером, Давидс стал членом наблюдательного совета, Деннис Бергкамп отвечал за развитие молодых футболистов и интеграцию их в основной состав. Овермарсу досталась роль технического директора, человека, который решает, кого приглашать в команду и когда отпускать.

За несколько следующих лет Овермарс нашел практически весь костяк нынешней команды. Он первым обратил внимание на юниора "Виллема II" Френки де Йонга и три года отправлял скаутов клуба следить за развитием игрока, прежде чем настоял на его покупке, решив, что де Йонг готов для "Аякса". Лишь один пример из множества, но самый характерный.

За время работы на своей должности Овермарс продал игроков на сумму в 230 миллионов евро, вернув "Аяксу" статус идеально работающего с молодыми талантами клуба. Кого-то, как Кристиана Эриксена или Тоби Алдервейльда, купили еще до него, но именно Марк курировал подготовку их трансфера за границу, решая, когда идеальный момент. Прошлым летом он собрал лидеров команды и попросил их отдать сезон клубу, чувствуя, что этот год может быть особенным. Статус Овермарса в клубе, его авторитет для юношей был таков, что не согласился только Джастин Клюйверт, который ушел в "Рому". Что ж, римляне вылетели в 1/8 финала ЛЧ, а "Аякс" имеет приличные шансы на попадание в финал. И неудивительно, что сейчас уже самого Овермарса сватают в "Арсенал" и "МЮ". Человеку, которому дали прозвище Мистер Нетто за умение поднимать стоимость игроков с нуля до десятков миллионов евро, будут рады везде.

Академия

Против "Ювентуса" сыграло 7 человек, которые прошли клубную академию "Аякса". Показатель, которому может позавидовать любая команда мира. Серия игр, в которых хотя бы один воспитанник академии появляется на поле, достигла 1751 матча и тянется с 1982 года. "Аякс" и в начале 1980-х, и сейчас не может тягаться с европейскими толстосумами. Доходы за сезон 2017/18 составили 92 миллиона. В четыре раза меньше, чем у "Юве". Путь, с помощью которого "Аякс" может конкурировать с более богатыми клубами – инвестиции в академию и поиск талантливых игроков по всему миру. Тем более если это позволяет зарабатывать, как в этом сезоне – 98 млн только за ЛЧ (и могут еще).

На клуб работает около сотни скаутов, которые отсматривают таланты по всему миру. Приоритет, конечно, у Голландии вообще и Амстердама в частности. Игроков с детства приучают к схеме 4-3-3, по которой играют все команды клуба. Потому с переходом в новые возрастные категории они не теряют время на то, чтобы переучиваться под новые требования. Юных "аяксидов" прокачивают не только как футболистов, но и как людей: преподают языки, психологию, учат финансовой грамотности и каждый год проводят аттестацию по развитию учеников.

Тренер

Эрик тен Хаг пришел в "Аякс" в декабре 2017 года. Он стал третьим за полгода тренером команды. Добившийся финала Лиги Европы Петер Бос ушел в Германию, пришедший ему на смену Марсель Кейзер провалился, не выйдя в групповой этап ЛЧ и уже к зиме, по сути, проиграв борьбу за чемпионский титул. К назначению тен Хага многие отнеслись сдержанно: не воспитанник "Аякса" (играл в "Твенте"), самостоятельной тренерской работы – кот наплакал (3 с небольшим года), работал ассистентом тренера в "ПСВ". Едва ли не единственным положительным моментом было наличие в резюме опыта работы с Гвардиолой, которому тен Хаг помогал в "Баварии". Ударный отрезок в "Утрехте", куда тен Хаг пришел после этого, и привлек внимание боссов амстердамского клуба.

Эрик тен Хаг. Фото – AFP

Гвардиола в период совместной работы с тен Хагом охарактеризовал того, как фанатика от футбола. Заслужить такую похвалу от каталонца, который сам известен своей самоотдачей и способностью смотреть по несколько десятков видео, готовясь к игре против команды из пятого дивизиона, – дорогого стоит. Тен Хаг подкупает игроков сочетанием качеств психолога и требовательностью не только к футболистам, но и к себе. Он не боится рисковать не только на поле, но и за его пределами – решение отдать капитанскую повязку 18-летнему защитнику де Лигту было далеко не очевидным. Тен Хаг умеет подмечать нужные ему скиллы в самых разных игроках – скажем, тот же де Йонг до него был только центрхавом, а сейчас успел поиграть едва ли не на всех позициях в средней линии.

Отдельно стоит отметить "физику", которую тен Хаг поставил команде. Такой прессинг, как тот, что "Аякс" выдает в этом сезоне на длительном отрезке – матчи Лиги чемпионов для голландцев стартовали в июне – был бы невозможен без работы тренера. 10 из 11 голов команды на групповом этапе были забиты во втором тайме, как и 5 из 8 голов в плей-офф.

Трансферная кампания

При всех похвалах клубной академии нельзя не отметить и то, что руководство клуба прошлым летом пошло ва-банк. "Аякс" не играл к тому моменту в групповом этапе Лиги чемпионов с сезона 2014/15 годов – продолжительная серия неудач в отборе действовала на нервы фанам и снижала возможности для раскрутки игроков. В плей-офф Лиги чемпионов клуб не был и вовсе с сезона 2005/06.

Дэйли Блинд. Фото – AFP

Теперь считайте. Дэйли Блинд, который заскучал в запасе "Манчестер Юнайтед" – 15,8 млн евро. Душан Тадич, которому надоело в "Саутгемптоне", – 11,4 млн. Мегаталантливый юниор Бурема Банде из "Мехелена" – 8 млн (и его сразу отдали в аренду его бывшей команде). Один из лидеров "Утрехта", забивший 15 голов за сезон, Закария Лабьяд – 5 млн. Плюс уже по ходу сезона докупили защитника "Боки Хуниорс" Магальяна за 9 млн евро (и пока плавно подводят к основе).

Добавьте к этому способность финансово заинтересовать лидеров команды (да, не только словами Овермарса) остаться в клубе еще на год и поймете, что руководство клуба серьезно вложилось в нынешние успехи "Аякса". Можно ли было прогореть? Вопрос риторический, но само умение рисковать не может не вызвать уважения.

Везение и проблемы соперников

В каких-то моментах в этом сезоне команде помогли и "со стороны". Не берем в учет австрийский "Штурм" и бельгийский "Стандард", которые были первыми соперниками "Аякса" по квалификации Лиги чемпионов. Но вот в киевском "Динамо", складывается впечатление, немного недооценили уровень соперника, с которым собирались бороться за попадание на групповой этап. Иначе не было бы потом рассуждений о том, что вот, был бы пенальти в первом тайме...

На групповом этапе "Аяксу" пару раз везло в концовках матчей. Мы уже говорили об обилии голов во втором тайме, два стоят особняком. Победный мяч "Бенфике" дома был забит на 92-й минуте, а ничейный гол дома с "Баварией" и вовсе на 95-й. Да, и без ничьей с мюнхенцами "Аякс" выходил дальше, но то, что команда не уступила "Баварии" в обоих матчах дало мощный психологический толчок.

Крушение "Ювентуса". Фото – AFP

Дальше же впору говорить и о кризисе у обоих соперников по плей-офф. "Реал" после нескольких лет доминирования в Лиге чемпионов откровенно проваливал сезон, еще и откровенно не настроившись на "Аякс" после выездной победы в первом матче. "Ювентус" в 2019 году играет стабильно бледно, побеждая в Италии за счет колоссального преимущества в классе игроков, а в 1/8 финала обыграв "Атлетико" благодаря грандиозному перфомансу Роналду. Но, как говорят, везет тому, кто везет. "Аякс" не пытался играть вторым номером даже против этих клубов, вряд ли станет искать счастья в обороне и в матчах с "Тоттенхэмом". Нет смысла изменять себе и менять то, что хорошо работает. Конечно, летом многие уйдут в более богатые клубы, как де Йонг, уже подписавший контракт с "Барселоной". Но все это будет потом, а пока мы видим самую яркую историю сезона. Так давайте насладимся ею, пока есть возможность.

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