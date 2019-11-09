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Пятеро украинцев попали в ТОП-100 лучших игроков четвертого тура Лиги Европы

9 ноября, 10:57

УЕФА определила лучших в еврокубке

Роман Яремчук

Роман Яремчук / Фото: Reuters

После матчей четвертого тура группового раунда Лиги Европы сайт УЕФА обновил рейтинг лучших футболистов турнира. В топ-100 нашлось место сразу пятерым игрокам сборной Украины.

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На 20-м месте расположился защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов. На 59-й позиции его коллега по амплуа из "Гента" Игорь Пластун.

Артем Шабанов

Артем Шабанов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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На 75-м месте расположился нападающий бельгийского клуба Роман Яремчук. Ранее игрок сборной Украины забил крутую "пушку", которая помогла "Генту" обыграть "Вольфсбург".

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96-ю строчку занимает защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко, а закрывает сотню лучших хавбек киевлян Виктор Цыганков.

Виктор Цыганков

Виктор Цыганков / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Мы также рассказывали, что Яремчук не отказывается от своих слов о России. Яремчук отреагировал на истерию, которая разгорелась в России после его иронического комментария в адрес сборной России, которая собралась побеждать на Евро-2020 после победы над Шотландией.

Напомним, что ранее Роман Яремчук оформил дубль в матче против "Вольфсбурга" в Лиге Европы и помог "Генту" уйти от поражения. Спасительный мяч украинец забил на четвертой компенсированной минуте ко второму тайму.

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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Лига Европы Игорь Пластун Роман Яремчук Виктор Цыганков

Источник: UEFA.com

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