Пятов: "Еще рано забегать вперед, но могу сказать, что я доволен жеребьевкой"

Голкипер и капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки плей-офф Лиги Европы. Напомним, в 1/4 финала горняки могут встретиться с "Айнтрахом" или "Базелем", но перед этим еще нужно провести ответный матч с "Вольфсбургом". В первой встрече "Шахтер" одержал победу 2:1.

"Дай Бог, чтобы "Шахтер" прошел дальше. Мы будем прилагать все усилия, чтобы в ответной игре с "Вольфсбургом" добыть нужный нам результат. Ну а что касается вероятного соперника, то мы знаем, что "Базель" уверенно выиграл первый матч у "Айнтрахта" (3:0 – прим.) и, наверное, процентов на 90 обеспечил себе выход в следующий раунд. Если так, то это хороший оппонент, с которым мы встречались очень давно. Там многое поменялось. Еще рано, конечно, забегать вперед, но могу сказать, что я доволен жеребьевкой", – сказал Пятов официальному сайту "Шахтера".

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Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Пятов считает, что новый формат Лиги Европы придаст турниру непредсказуемости. Напомним, из-за пандемии остаток сезона в Лиге Европы проведут в Германии, а стадии 1/4 и 1/2 финала будут состоять из одного матча.

"В этом и заключается непредсказуемость турнира – один матч, где многое будут решать разные моменты и детали: кто как настроится на игру, кому будет сопутствовать удача. Главное, что мы уже провели жеребьевку, этот турнир состоится и футбол наконец-то ожил. У всех одинаковые шансы, и пусть победит сильнейший!", – добавил вратарь.

Также капитан "горняков" считает плюсом тот факт, что ответный матч против "Вольфсбурга" "Шахтер" проведет в Харькове. Фактор своего стадиона должен сыграть на руку чемпиону Украины.

"Я очень рад! Хоть в этой ситуации играем без болельщиков, но фактор своего стадиона должен сыграть на руку. Так что для нас это огромный плюс", – резюмировал "горняк".

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Смотрите, как "Шахтер" играл с "Вольфсбургом" в первом матче:

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