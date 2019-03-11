Пятов и Тайсон подарили болельщику "Шахтера" инвалидную коляску

"Когда игроки вышли вручить мне подарок, я не поверил глазам", – рассказал фанат "горняков"

Игроки "Шахтера" помогли болельщику. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Пятов и Тайсон подарили болельщику "Шахтера" инвалидную коляску //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/627/716/5c862771666b7.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/627/716/5c862771666b7.png 2019-03-11T11:25:00+02:00 Футбол "Когда игроки вышли вручить мне подарок, я не поверил глазам", - рассказал фанат "горняков"

"Шахтер" подарил универсальную инвалидную коляску своему болельщику перед матчем с "Карпатами" в Харькове. Алексей Москаленко - инвалид I группы. Из-за остеопороза он вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Однако, будучи преданным болельщиком "Шахтера", Алексей несмотря ни на что посещает почти каждый домашний матч "оранжево-черных" на харьковском ОСК "Металлист" в Премьер-лиге и еврокубках.



10 марта перед игрой с "Карпатами" вратарь "горняков" Андрей Пятов и капитан Тайсон сразу по приезде на стадион отправились к полю, где встретились с болельщиком и от имени всей команды вручили ему подарок - универсальную инвалидную коляску.



"Я с детства болею за "Шахтер", - делится Алексей Москаленко. - Мы обратились в клуб, и я очень благодарен за то, что на мою просьбу отреагировали, причем так быстро. Когда Пятов и Тайсон вышли вручить мне подарок, просто не поверил своим глазам. Огромное спасибо!"





Футболисты пообщались с Алексеем и сделали несколько фото на память. "Очень приятно, что люди вне зависимости от их положения или состояния приходят на стадион и болеют за нас. Со своей стороны мы всячески готовы им помогать, – отметил Андрей Пятов. – Ни для кого не секрет, насколько разнопланова наша поддержка. "Шахтер" оказывает помощь больницам, детям, инвалидам. И мы будем продолжать это делать!".

Как сообщалось ранее, футболисты "Шахтера" поздравили Пауло Фонсеку с рождением сына: "горняки" разгромили "Карпаты".

Также сообщалось, что "Шахтер" помогает подготовить "Арену Львов" к матчам сборной Украины

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