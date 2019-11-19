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Пятов – о Евро-2020: "Хотим выступить там, как на чемпионате мира-2006"

19 ноября, 21:19

Голкипер сборной Украины рассказал, как поддерживает правильный микроклимат в команде

Пятов против Роналду

Пятов против Роналду / Фото: Getty Images

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Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился ожиданиями от Евро-2020, выразив надежду, что там "сине-желтые" выступят столь же успешно, как и на чемпионате мира-2006, когда сенсационно добрались до четвертьфинала.

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"Когда Украина выходила на чемпионат мира-2006, то выиграла группу и сыграла очень уверенно. На Евро-2012 мы играли как хозяева. Во Францию-2016 попали через стыковые, мучились, в итоге неудачно сыграли. Сейчас присутствует чувство, что вышли в финальную часть заслуженно. Поэтому верю, что нас ждет успех, как на ЧМ-2006. Хочется выйти из группы на предстоящем Евро", – поделился ожиданиями вратарь украинской сборной Андрей Пятов

Смотрите обзор матча Сербия – Украина (2:2)

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"Мы взрослеем, рассуждаем более рационально, растем, смотрим, какие неудачи были, как расхлябанно готовились. Много моментов, которые влияют на результат. Сейчас на своем опыте держим микроклимат в команде, не даем расслабиться, повторить те ошибки, которые были раньше. Но, конечно, лишь финальный турнир покажет, правильно ли мы готовились", – добавил Андрей Пятов

Напомним, вспоминая провальную подготовку к финальной части Евро-2016, где сборная Украины заняла последнее место с нолем очков и забитых мячей, экс-игрок национальной команды Вячеслав Шевчук отмечал проблемы с микроклиматом: "Если бы я был тренером, у меня бы никогда в жизни такого не было, что игроки "Динамо" сняли бунгало и жили отдельно от сборной. Это дисциплина. Я бы сразу сказал: "Не нравится – уезжайте домой".

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Отметим, что на пути в финальную часть Евро-2020 сборная Украины, среди прочих, обыграла и действующих чемпионов Европы – португальцев. Смотрите, как это было:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Андрей Пятов ЧМ-2006 Евро-2020

Источники: Сегодня|Спорт , ua-football

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