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Пятов – о Лиге наций: "Лучше репетиции перед Евро и не придумаешь"

29 августа, 22:42

Олег Люлька Олег Люлька

Этой осенью сборную Украины ждут матчи со Швейцарией, Испанией и Германией. Первый - уже 3 сентября во Львове

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов поделился ожиданиями от предстоящих поединков сборной Украины в Лиге наций, где уже в ближайшие дни "сине-желтым" предстоят встречи со Швейцарией (3 сентября) и Испанией (6 сентября), а немногим позже – с Германией. По мнению основного вратаря национальной команды, закалка, полученная в этих поединках, поможет нашей сборной успешно выступать в финальной части Евро.

"Мы поднялись в рейтинге и вышли в Лигу А. Конечно, для нас это престижно. Просто никогда не мог представить, что сборная за год проведет столько матчей именно с топ-соперниками. Как ни крути, лучше репетиции перед Евро не придумаешь. Надеюсь, следующим летом мы наконец на нем сыграем!"

"В Лиге наций мы посмотрим свой уровень. Где еще его проверять, как не с такими сборными? Самые топовые коллективы в рейтинге, да и по исполнителям самые дорогие. Мы должны показать, что у нас действительно есть команда, а не индивидуальности. Собственно, то, что мы и демонстрировали последние два-три года", – сказал в интервью Shakhtar News Андрей Пятов

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Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Ранее Швейцария назвала состав на Украину – в нем оказались звезды "Арсенала", менхенгладбахской "Боруссии" и "Бенфики".

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Смотрите, как Пятов и "Шахтер" обыгрывали швейцарский "Базель"

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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