Пятов – о скандальном арбитре матча с "МанСити": "Судьи всегда ошибаются. А что мы докажем?"

Сегодня, 13:56

Украиснкий голкипер признался, что играть против таких команд как "Сити" – одно удовольствие

Андрей Пятов. Фото AFP
Андрей Пятов. Фото AFP

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов поделился своими ожиданиями предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", а также прокомментировал назначение на поединок скандального арбитра Виктора Кашшаи. Напомним, матч состоится сегодня, начало – в 22:00. На нашем сайте уже есть онлайн "Манчестер Сити" – "Шахтер".

"Игра "Ман Сити"? Конечно, ты смотришь, получаешь удовольствие. И, в принципе, наша команда старается играть в такой же футбол, как "Ман Сити". Поэтому, конечно, смотришь, учишься, а играть против таких соперников – тоже своего рода удовольствие, экзамен, поэтому будем стараться.

Кашшаи? Была история, конечно, все его помнят, но надеюсь, больше не будет таких моментов. Осталась ли обида на него? А что мы докажем? Судьи всегда ошибаются. Не только ж он ошибся. У нас было много матчей, где судьи ошибались не в нашу пользу", – сказал Пятов.

Сегодня "Шахтер" сыграет с главным по оценке букмекеров фаворитом нынешней Лиги чемпионов. Естественно, "горожане" фавориты и в матче с "горняками". 

Ранее мы писали, что УЕФА назначил на поединок скандального для украинских болельщиков рефери Виктора Кашшаи из Венгрии. На Евро-2012 Виктор Кашшаи был главным арбитром матча Украина – Англия. Он не засчитал чистый гол украинского форварда Марко Девича.
футбол, Лига чемпионов, Шахтер Донецк, Манчестер Юнайтед, Андрей Пятов

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