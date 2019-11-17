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Пятов обошел Шовковского и установил рекорд для украинских вратарей по матчам за сборную

17 ноября, 17:05

Голкипер "Шахтера" против сборной Сербии проводит 93-й поединок за Украину

Пятов с тренером вратарей сборной

Пятов с тренером вратарей сборной / Фото: Twitter

Сегодня вратарь "Шахтера" Андрей Пятов проводит свой 93-й матч за сборную Украины. На встречу против команды Сербии в рамках отборочного турнира Евро-2020 35-летний футболист вышел в стартовом составе. Сербия – Украина онлайн с фото и видео ведется на нашем сайте.

Таким образом, Пятову удалось обновить достижение для украинских вратарей в форме сборной. Ранее оно принадлежало динамовцу Александру Шовковскому. В свое время СаШо отыграл 92 матча за национальную команду.

Правда, в свой праздник Пятову не удалось оставить ворота в неприкосновенности. На 9-й минуте он пропустил удар Тадича с 11-метровой отметки.

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Кроме того, по количеству матчей за сборную среди всех футболистов Андрей занимает пятое место. Недалеко от него расположился бывший динамовец Олег Гусев (98 матчей). Ну, а, как сейчас кажется, недосягаемым лидером остается полузащитник Анатолий Тимощук, отыгравший в форме национальной команды 144 встречи.

Узнавайте также все результаты отборочного дня чемпионата Европы, в том числе смотрите видеообзоры

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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