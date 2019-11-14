Пятов рассекретил методы работы Шевченко в сборной и сравнил его с Гвардиолой и Клоппом

Голкипер сборной признал: "Раньше как говорили: «Дайте мяч Коноплянке или Ярмоленко, они что-то придумают»

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Сегодня, 14 ноября сборная Украины впервые в истории сыграет матч в Запорожье – на "Славутич-Арене". "Сине-желтые" проведут спарринг с командой Эстонии. На нашем сайте пройдет онлайн-трансляция исторического матча Украина – Эстония с описанием всех опасных моментов и видео голов.

Накануне поединка о нюансах работы с главным тренером сборной Андреем Шевченко рассказал голкипер первой команды страны Андрей Пятов. Ранее мы давали прогноз на матч Шевченко в Запорожье.

"К такому футболу игрокам легче адаптироваться. В Европе предложенные Шевченко принципы ведения игры уже привычны, а для большинства играющих в Украине ребят это было в новинку, – говорит Пятов. – Не будем скрывать, что раньше в сборной работали тренеры, считающие, что исповедуют футбол Лобановского. Они делали ставку, например, на быстрые фланги. Мы и раньше добивались результата как-то на жилах, в постоянной борьбе. Да, борьба – это часть футбола, но игра состоит не только из единоборств, нужно же уметь и контролировать ее. Владеть мячом, правильно использовать тактику, делать выводы.

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Стиль работы Шевченко я назвал бы европейским, сопоставимым с работой топ-тренеров – Пепа Гвардиолы, Юргена Клоппа. Насколько мне известно, он хорошо общается с Карло Анчелотти, а вообще, берет от каждого специалиста лучшее".

Проанализировал голкипер "Шахтера" и поединок отбора е Евро-2020 с Португалией в Киеве (2:2):

"Мы же не просто бились-боролись. Вот, казалось бы, мелкий нюанс – перевести Яремчука на левый фланг, а Марлоса поставить в центр нападения, чтобы он оттягивал на себя двух центрбеков соперника. Это смелый тренерский шаг, который себя оправдал. Раньше как говорили: "Дайте мяч Коноплянке или Ярмоленко, они что-то придумают". А представьте, если игра не пошла ни у того, ни у того – мы уже не знаем, что делать! Пытаемся на них играть, а соперник изучил наш стиль, отправил против них по два игрока – и все, кислород перекрыт. Сейчас, как видите, мы работаем всей командой".

Отметим, что накануне матча с Эстонийу Малиновского в "святой" клинике родилась дочка: появились фото малышки и откровения родителей. Вес девочки, родившейся в Бергамо, составил 3640 граммов. Малышку назвали Оливией. Сегодняшний товарищеский матч в Запорожье Руслан, которому дали пару выходных, пропустит. Но готов будет сыграть с Сербией в Белграде 17 ноября.

Смотрите Откровенное интервью голкипера команды Шахтер Андрея Пятова

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