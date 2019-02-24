Пятый футболист за последний месяц стал жертвой ограбления, пока участвовал в матче своей команды
Дани Алвес стал третьим игроком в составе "ПСЖ", пострадавшим от воров
Дом защитника "ПСЖ" Дани Алвеса ограбили во время матча Лиги 1 против "Монпелье" (5:1) 20 февраля. Алвес вышел в стартовом составе, отбегал 77 минут и сделал ассист. Воры проникли в дом 35-летнего бразильца в коммуне Нейи-сюр-Сен и вынесли из него несколько дорогих часов, сообщает L’Equipe.
Алвес стал уже третьей жертвой грабителей в составе "ПСЖ" за последние месяцы. В ноябре от грабителей пострадал Эрик Шупо-Мотинг, а в конце прошлого года из дома футболиста Тиаго Силвы вынесли вещей на миллион евро, пока он участвовал в матче. Воры ограбили дом бразильского защитника во время матча "ПСЖ" – "Нант".
Напомним, что накануне преступники устроили рейд на дома футболистов во время матчей ЛЧ: жертвами стали четыре игрока. Суммарный ущерб оценивается в несколько сотен тысяч евро.
Буквально несколько дней назад дом игрока "Барселоны" Кевина-Принса Боатенга ограбили, пока он участвовал в матче своей команды. Ущерб оценивается в 300 тысяч евро.
В начале января квартиру украинского футболиста Николая Ищенко ограбили пока он был с семьей на отдыхе. У футболиста "Черноморца" украли много золотых изделий, деньги и норковую шубу.
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