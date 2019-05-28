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"Работал в колхозе. Платили зерном": экс-капитан "Динамо" рассказал о нефутбольных заработках

28 мая, 17:13

Тарас Михалик сделал неожиданное признание

Тарас Михалик
Тарас Михалик. Фото: Twitter

Экс-капитан киевского "Динамо" Тарас Михалик, у которого истек контракт с московским "Локомотивом", рассказал о неизвестной странице своего прошлого. Оказывается, вместо футбольного пути 35-летний защитник, поигравший и в середине поля, мог пойти совершенно другой стезей. На вопрос, кем он мог бы стать, если не футболистом, Тарас Михалик ответил следующим образом: "Сложно ответить, но учился на строителя. К 15 годам я успел съездить на заработки в Беларусь со старшим братом и покойным отцом. Там мы строили в колхозе дома. Платили не деньгами, а машиной зерна – его уже можно было продать или пустить в хозяйстве", – рассказал пресс-службе "Локомотива" Михалик.

Как мы писали ранее, даже супруге украинец Михалик не говорит, что будет делать после истечения контракта с московским "Локомотивом". "Меня все спрашивают, даже жена! - говорит футболист. – Супруга говорит, мол, ну мне-то хоть по секрету расскажи! А я нет, не решил пока. Поеду домой, чуть-чуть отдохну и буду думать. Если футбол, то только в родном Луцке, за ФК "Волынь". Речь о деньгах не идет вообще, хочу поиграть в удовольствие".

Также сообщалось, что на один из матчей завершившегося сезона футболисты "Локомотива" вышли на матч в черных футболках, чтобы поддержать Тараса Михалика. Ранее его отец, Владимир Михалик, был найден мертвым на берегу реки Стоход в Любешове Волынской области.

Напомним, "Локомотив" Тараса Михалика провалился в Лиге чемпионов, заняв последнее место в группе. В евровесну москвичей не пустил "Шальке" Евгения Коноплянки:

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Тег чемпионат России, Динамо Киев, Тарас Михалик, Локомотив Москва

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