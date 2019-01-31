"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации

Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией

Андрей Шевченко. Фото: Getty Images

"Работаю с теми, у кого есть украинские паспорта": Андрей Шевченко – о натурализации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31c/950/5c531c950ab0a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31c/950/5c531c950ab0a.jpg 2019-01-31T18:12:00+02:00 Футбол Главный тренер сборной Украины рассказал о соперниках в отборе на Евро-2020 и заявил, что не занимается натурализацией

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью УНИАН рассказал о своем отношении к натурализации иностранных игроков. По его словам, он оценивает игроков по профессиональным качествам.

"Мы не натурализуем игроков. Если появляется игрок, принявший украинское гражданство, и его уровень игры соответствует уровню сборной, то он наравне со всеми может рассчитывать на вызов. Я работаю с футболистами, имеющими украинские паспорта. Остальные решения – дело самих футболистов", – рассказал Андрей Шевченко.

Также наставник национальной команды прокомментировал соперников в квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

"У нас интересная группа, Португалия – действующий чемпион Европы. Уже одно это говорит о том, что в представлениях соперник просто не нуждается. Сербия – очень сильная команда, участник чемпионата мира-2018, в настоящее время имеет прекрасный состав исполнителей, выступающих в ведущих чемпионатах. С Литвой мы хорошо знакомы, а Люксембург, возможно, самая прогрессивная команда из последней корзины жребия. Одно можно сказать точно уже сейчас – легко не будет. Но мы, безусловно, будем биться только за победу в каждой игре и завоевание путевки на Евро, в целом", – отметил Шевченко.

Отметим, что Андрей Шевченко занимает шестое место в рейтинге украинских спортсменов в социальной сети Instagram.

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