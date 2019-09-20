Работница фаст-фуда, которая подкармливала Роналду, согласилась прийти на ужин

Криштиану Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Наполи" / Фото: AFP

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Португальская звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду дал душещипательное интервью одному из изданий Англии, в котором поделился воспоминаниями из детства. Ранее мы писали, что жизнь в бедности заставляла Роналду пробираться в фаст-фуд за бесплатными бургерами.

Португалец рассказал, как бегал в фаст-фуд, чтобы покушать там бургеры. А подкармливала его одна из девушек, которая там работала. Позже Роналду заявил, что хотел бы найти эту девушку и отблагодарить.

Позже бывшая работница заведения Паула Леку откликнулась на интервью и рассказала, что также хотела бы увидеться.

"Ребята появлялись возле ресторана, и, когда у нас оставались лишние гамбургеры, нам разрешали отдать их им. Одним из мальчиков был Криштиану Роналду, и он был, наверное, самым робким из них. Это происходило практически каждый вечер каждой недели. Я смеюсь, когда вспоминаю об этом сейчас", – отметила Паула.

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Сейчас забавно вспоминать события, которые происходили так давно. Эта ситуация показывает скромность Роналду. По крайней мере, теперь все знают, что это не выдумка. Если он пригласил меня на ужин, я приду, разумеется. Первым делом я бы поблагодарила его, а затем мы смогли бы вспомнить былые времена," - рассказал девушка.

Как мы сообщали накануне, Роналду – в шоке, Симеоне - в экстазе, Семин - на вершине. Экс-тренер киевского "Динамо" возглавил группу, в которой "Атлетико" и "Ювентус" устроили супертриллер.

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