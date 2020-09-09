Українська
$ 27,8
32,8
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости футбола

Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете

9 сентября, 22:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

Карина продемонстрировала идеальную форму в купальнике

Невеста украинского футболиста луганской "Зари" Владислава Кочергина Карина на своей странице в Instagram похвасталась откровенной фотосессией на фоне рассвета. Обладательница титулов "Королева Виконтесс 2020" и "Вице-мисс Жемчужина Черного Моря Лето" призналась, что ради такой красоты проснулась в 6 утра.

Читайте также: Девушка с большим потенциалом: жгучая красотка, которая вдохновляет игрока "Зари"

"Ради такого рассвета можно и в 6 утра встать, согласны?", – подписала снимки красотка.

INSTAGRAM

Яркие фото со страницы Карины в Instagram:

Кстати, недавно Владислав сделал Карине предложение, а она ответила ему согласием, так что в скором времени в украинском футболе станет на одного холостяка меньше. Ранее Александр Зинченко сыграл свадьбу с Владой Седан.

Также мы писали, что Роналду сделал предложение Джорджине и подумывает об уходе из футбола. Футболист уже купил огромный участок и строит семейное гнездышко за 20 миллионов евро.

Накануне соблазнительная жена украинского боксера показала красоту заката. Алина Шелестюк занимается модельным бизнесом в США.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
девушка купальник WAGs Владислав Кочергин

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Нападающий
Нападающий "Динамо" отгулял свадьбу с красоткой-певицей: видеоФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не стали
Вторая волна коронавируса во львовском клубе, но матч переносить не сталиЧУ по футболу
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на
Белорусского футболиста, избитого ОМОНом, на "скорой" увезли из РУВДФутбол
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер Месси
Болельщики немецкого клуба собирают 900 миллионов на трансфер МессиФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять