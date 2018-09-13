Ради этой женщины легенда "Челси" отказался переезжать в Россию

Сегодня, 17:40

Яркие фото супруги Джона Тери, не пустившей мужа в "Спартак"


Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри отказался от перехода в "Спартак", несмотря на серьезное предложение со стороны московского клуба и предварительное согласие. 37-летний свободный агент решил не покидать Англию ради своей семьи – супруги Тони и 12-летних близнецов.

Преданная супруга Тони до замужества носила фамилию Пул. Футболист познакомился с девушкой в 2000 году, в 2006-м у пары родились двойняшки – мальчик Джорджи Джон и девочка Саммер Роуз. Свадьбу Терри и Пул сыграли в 2007-м и провели медовый месяц на яхте владельца "Челси" Романа Абрамовича в Средиземном море. В 2009-м Терри признали отцом года по итогам представительного голосования.

Пара осталась вместе, несмотря на ряд крупных скандалов. В разное время Терри связывали интриги с несколькими женщинами, в том числе – с моделью Ванессой Перронсен, женой партнера защитника по сборной Уэйна Бриджа. Джон признался Тони в нескольких изменах. Сейчас же в семье, судя по фото, идиллия.

Напомним, по окончании прошлого сезоне Джон Терри ушел из "Астон Виллы", которая не сумела выйти в Премьер-лигу.
футбол, Джон Терри, WAGs

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Источник:

СЭ

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