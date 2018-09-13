Ради этой женщины легенда "Челси" отказался переезжать в Россию

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри отказался от перехода в "Спартак", несмотря на серьезное предложение со стороны московского клуба и предварительное согласие. 37-летний свободный агент решил не покидать Англию ради своей семьи – супруги Тони и 12-летних близнецов.

Преданная супруга Тони до замужества носила фамилию Пул. Футболист познакомился с девушкой в 2000 году, в 2006-м у пары родились двойняшки – мальчик Джорджи Джон и девочка Саммер Роуз. Свадьбу Терри и Пул сыграли в 2007-м и провели медовый месяц на яхте владельца "Челси" Романа Абрамовича в Средиземном море. В 2009-м Терри признали отцом года по итогам представительного голосования.

Пара осталась вместе, несмотря на ряд крупных скандалов. В разное время Терри связывали интриги с несколькими женщинами, в том числе – с моделью Ванессой Перронсен, женой партнера защитника по сборной Уэйна Бриджа. Джон признался Тони в нескольких изменах. Сейчас же в семье, судя по фото, идиллия.

Напомним, по окончании прошлого сезоне Джон Терри ушел из "Астон Виллы", которая не сумела выйти в Премьер-лигу.