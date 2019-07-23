Ради покупки Неймара "Ювентус" готов пойти на огромные жертвы

В клубе планируют сделать дорогостоящий размен игроками

Неймар. Фото: AFP

Туринский "Ювентус" заинтересован в приобретении бразильского форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара. Помимо перевода денежных средств итальянский клуб готов включить в сделку двух футболистов основного состава - французского хавбека Блеза Матюиди и аргентинского форварда Пауло Дибалу.

100 миллионов и два игрока на выбор: "Барселона" озвучила свое предложение по Неймару.

Отмечается, что французы не заинтересованы в обмене игроками. ПСЖ рассчитывает получить за Неймара именно денежную компенсацию. ПСЖ готов расстаться с Неймаром, чтобы освободить средства для подписания нового контракта с французским форвардом Килианом Мбаппе. Парижане готовы увеличить оклад 20-летнего нападающего до 50 миллионов евро в год.

Неймар настроен на возвращение в каталонскую "Барселону". При этом игрок рассматривает и варианты продолжения карьеры в других клубах, в том числе и в "Ювентусе".

Неймар присоединился к ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера игрока из "Барселоны" стала рекордной для мирового футбола и составила 222 миллиона евро. В сезоне-2018/19 на счету Неймара 23 забитых мяча в 28 матчах за ПСЖ.

Смотрите гол Неймара за ПСЖ:

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