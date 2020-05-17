Ради секс-вечеринки звездный футболист Премьер-лиги нарушил карантин сразу в двух странах

Еще один скандал разворачивается вокруг неподобающего поведения футболиста сборной Англии. Напомним, недавно Кайл Уокер развлекался с проститутками, хотя призвал других соблюдать карантин. Теперь в неприятную историю влип еще один его партнер по сборной Англии.

Звезда английской Премьер-лиги организовал секс-вечеринку в Париже, нарушив правила карантина сразу двух стран, написало сегодня британское издание The Sun. Имя "героя" пока что не называется. Футболист на частном самолете слетал из Великобритании во Францию. В Париже миллионер снял шикарный ресторан возле Елисейских полей, куда пригласил не меньше 15 моделей и друзей.

Далее действо продолжилась в квартире неподалеку, где, как утверждается, игрок занимался сексом минимум с одной девушкой. При этом он был замечен в лифте с одной из проституток – также во время секса. Пишут, что квартиру посещал торговец наркотиками, но не известно, принимал ли наркотики игрок, который все организовал. Источник издания дополнил картину:

"Девушек доставили в ресторан, который он снял вместе с официантами, строго нарушив правила французского правительства. Было около 15 гостей, им подавали различные виды крепкого алкоголя и коктейли. Затем большая часть группы переехала в наемную квартиру, где вечеринка продолжалась, и все вышло из-под контроля".

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Несмотря на то, что игрок вернулся в Англию и приступил к тренировкам с клубом, ему грозят неприятности из-за расследования во Франции за нарушение правил. Также достанется и руководству ресторана.

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