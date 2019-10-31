Ради возвращения Неймара в "Барселону" игроки каталонского клуба готовы были пойти на жертвы

Неймар / Фото: AFP

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Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился подробностями несостоявшегося возвращения нападающего Неймара из "Пари Сен-Жермен" минувшим летом.

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"Мы не требовали у клуба заплатить за Неймара. На самом деле мы спросили президента, не можем ли мы как-нибудь изменить условия своих контрактов, поскольку понимали, что дело в финансовом фэйр-плей", – отметил футболист.

"Может ли Неймар ещё вернуться? В футболе все возможно, и с каждым годом это становится все более очевидным. Мы говорили Неймару, что он отправляется в "золотую тюрьму", – рассказал Пике.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар забил шесть голов в восьми матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – игрока сборной Франции Килиана Мбаппе.

Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.

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