Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25
27,76

Ради возвращения Неймара в "Барселону" игроки каталонского клуба готовы были пойти на жертвы

31 октября, 11:41

Игроки хотели, чтобы бразилец вернулся в клуб

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Реклама

Защитник "Барселоны" Жерар Пике поделился подробностями несостоявшегося возвращения нападающего Неймара из "Пари Сен-Жермен" минувшим летом.

Читайте также: Ибрагимович вновь готов покорять Испанию

"Мы не требовали у клуба заплатить за Неймара. На самом деле мы спросили президента, не можем ли мы как-нибудь изменить условия своих контрактов, поскольку понимали, что дело в финансовом фэйр-плей", – отметил футболист.

"Может ли Неймар ещё вернуться? В футболе все возможно, и с каждым годом это становится все более очевидным. Мы говорили Неймару, что он отправляется в "золотую тюрьму", – рассказал Пике.

В нынешнем сезоне 27-летний Неймар забил шесть голов в восьми матчах за "ПСЖ" во всех турнирах.

Напомним, ранее "Барселона" отказалась от Неймара и нацелилась на трансфер чемпиона мира. Вместо бразильца каталонский клуб хочет купить другого игрока "ПСЖ" – игрока сборной Франции Килиана Мбаппе.

Также мы рассказывали, что на модель, обвинявшую Неймара в изнасиловании, завели уголовное дело. Девушке инкриминируют мошенничество, клевету и вымогательство. Теперь уже она, а не футболист может сесть в тюрьму.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Барселона чемпионат Испании Неймар

Источник: Goal.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Фонсека против
Фонсека против "Милана" и другие матчи: все результаты 9-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" и "Карпаты" теряют очки: результаты 12-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Динамо" – "Копенгаген": видео голов и лучших моментов матча Лиги ЕвропыФутбол
"Динамо" – "Копенгаген" 1:1: датские "львы" выстояли против киевлян в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Loading...
загрузка...