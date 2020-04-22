Ради возвращения в "Барселону" Неймар готов пойти на сумасшедшие жертвы

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар готов отказаться от 30 миллионов евро в год ради того, чтобы вернуться в "Барселону". В "ПСЖ" бразилец зарабатывает по 52 миллиона в год. Из них 22 млн – это непосредственная зарплата по контракту с парижанами, а 30 млн – доход от рекламного контракта с Национальным банком Катара. Если Неймар вернется в Каталонию, сотрудничество с катарскими банкирами прекратится, но форвард согласен на такой вариант.

Читайте также: Марадона – самый техничный футболист в истории: Роналду и Неймар не попали в ТОП-10

В августе 2017 года переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории футбола. Парижский клуб заплатил 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне 28-летний капитан сборной Бразилии с учетом всех турниров забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 22 матчах за парижский клуб.

Реклама

Читайте, как 13 лет назад Месси забил лучший гол в карьере в стиле Марадоны. Месси забил феноменальный мяч в ворота "Хетафе", который сравнивают с легендарным голом Диего Марадоны.

Смотрите, как "Барселона" играла в Лиге чемпионов с "Наполи"

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама