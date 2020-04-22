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Ради возвращения в "Барселону" Неймар готов пойти на сумасшедшие жертвы

22 апреля, 10:27

Максим Перепелица

Бразилец может потерять крупную сумму денег

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар готов отказаться от 30 миллионов евро в год ради того, чтобы вернуться в "Барселону". В "ПСЖ" бразилец зарабатывает по 52 миллиона в год. Из них 22 млн – это непосредственная зарплата по контракту с парижанами, а 30 млн – доход от рекламного контракта с Национальным банком Катара. Если Неймар вернется в Каталонию, сотрудничество с катарскими банкирами прекратится, но форвард согласен на такой вариант.

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В августе 2017 года переход Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ" стал самым дорогим в истории футбола. Парижский клуб заплатил 222 миллиона евро. В нынешнем сезоне 28-летний капитан сборной Бразилии с учетом всех турниров забил 18 голов и сделал 10 результативных передач в 22 матчах за парижский клуб.

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Барселона чемпионат Франции чемпионат Испании псж Неймар

Источник: AS.com

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