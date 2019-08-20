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Ради возвращения в "Барселону" Неймар станет киприотом

20 августа, 17:34

Бразилец готовится получить гражданство страны Евросоюза, что упростит его переход в каталонский клуб

Неймар

Неймар / Фото: AFP

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар ведет переговоры о покупке апартаментов в элитном комплексе The Icon в кипрском Лимассоле, постройкой которого занимается девелоперская компания Imperio Properties, сообщает "Вестник Кипра". Пини Захави, агент Неймара, был замечен в лимассольском офисе продаж Imperio вместе с генеральным директором компании Яннисом Мисирлисом.

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Покупка жилья на Кипре позволит Неймару получить гражданство этой страны. Согласно инвестиционной программе, стать гражданином Кипра может любой инвестор, вложивший 2 млн евро в экономику страны, в том числе в недвижимость. Правда, помимо этого ему придется заплатить пожертвование в 150 тыс евро и подтвердить легальность финансовых источников.

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Отметим, что стоимость апартаментов общей площадью 500 кв. м на первой береговой линии в Лимассоле может превышать 5 млн евро. Этой суммы будет достаточно, чтобы бразильский футболист получил второе гражданство.

Приобретение недвижимости на Кипре может говорить о возобновлении переговоров "ПСЖ" и "Барселоны" о трансфере Неймара в испанский клуб. Став киприотом, Неймар не будет попадать в "Барселоне" под лимит для футболистов не из стран ЕС, существующий в испанском чемпионате.

Как мы писали ранее, экс-игрок "Барселоны" призвал фанатов дать второй шанс Неймару. Бывший полузащитник каталонцев Йорди Кройф считает, что болельщики "блаугранас" должны простить бразильского футболиста за то, что он в свое время покинул клуб, и поддержать его в случае камбека.

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Барселона псж Неймар

Источник: Championat.ru

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