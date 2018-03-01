Ради желаний Жозе Моуринью владельцы "МЮ" отложат расширение стадиона

Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", скорее всего, отложит начало работ по модернизации домашнего стадиона "Олд Траффорд". Владельцы команды хотели увеличить вместительность стадиона до 88 тысяч зрителей. В данный момент на трибунах могут уместиться 75 тысяч любителей футбола.

По информации британского издания Daily Mail, в данный момент более приоритетной задачей является покупка новых футболистов. Главный тренер клуба Жозе Моуринью рассчитывает приобрести несколько молодых игроков, поэтому расширение стадиона, вероятно, начнется позднее, чем планировалось.

Отметим, что трансферная стоимость 27 футболистов "МЮ" оценивается в 740 миллионов евро.

После 28 туров в чемпионате Англии "МЮ" отстает от лидирующего в таблице Премьер-лиги "Манчестер Сити" на 13 очков, причем у команды Хосепа Гвардиолы игра в запасе: смотреть трансляцию матча "Арсенал" – "Манчестер Сити" можно на ТВ и в интернете – список.

Ранее мы писали, что в конце февраля Жозе Моуринью обыграл свой бывший клуб: "Манчестер Юнайтед" одолел "Челси" в чемпионате Англии.