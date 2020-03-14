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Радости тюремной жизни легенды "Барселоны": выиграл турнир по футболу и получит поросенка на 16 кг

14 марта, 09:03

Елена Павлова

За решеткой обладатель "Золото мяча" распивает спиртное и раздает автографы

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо стал победителем тюремного турнира по футболу в Парагвае. По информации Globo Esporte, в решающем матче команда, за которую играл Роналдиньо, одержала победу над соперником со счетом 11:2. Легендарный бразилец забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее мы писали, что Роналдиньо снова взят под стражу за подделку документов.

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Приз за победу в таком турнире достаточно необычный – команда Роналдиньо получит 16-килограммового поросенка. Отметим, что шестимесячный срок в парагвайской тюрьме не особо в тягость для 39-летнего выдающегося футболиста. Чемпион мира 2002 года раздает автографы, общается со своими фанатами из числа заключенных и пьет спиртное – сообщает Football Bible.

Напомним, Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейра предъявили поддельные паспорта в аэропорту Асунсьона. 5 марта генеральный прокурор Парагвая выписал ордер на арест бразильца, но на следующий день экс-футболист был освобожден из-под стражи. Однако спустя несколько часов Роналдиньо вновь арестовали по запросу генпрокуратуры. Позже суд принял решение продлить арест Роналдиньо до шести месяцев.

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Ранее мы писали, что Месси пытается вытащить из тюрьмы бывшую звезду "Барселоны".

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