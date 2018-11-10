Рахим Стерлинг после матча с "Шахтером" стал самым высокооплачивыемым английским футболистом

Игрок "МанСити" по условиям нового контракта будет получать 300 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг подписал новый пятилетний контракт с английским клубом на улучшенных финансовых условиях. Как сообщает Daily Mail, зарплата 23-летнего футболиста выросла со 180 тысяч до 300 тысяч фунтов в неделю. Теперь Стерлинг является самым высокооплачивыемым английским футболистом.

При этом самая большая зарплата в английской Премьер-лиге у чилийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса – 350 тысяч фунтов в неделю.

Новый контракт Стерлинга рассчитан до 2023 года. Игроком "горожан" англичанин является с 2015 года. В 154 матчах он забил 51 гол и сделал 55 голевых передач.

Напомним, что на этой неделе "МанСити" обыграл "Шахтер" в Лиге чемпионов – 6:0. Самый резонансный эпизод матча случился на 23-й минуте. Венгерский арбитр Виктор Кашшаи назначил пенальти, посчитав, что Николай Матвиенко сбил Рахима Стерлинга, хотя Матвиенко был в метре от Стерлинга, а упал тот, просто споткнувшись о газон. "Худшее падение Стерлинга со времен Brexit", – издевались болельщики после игры.