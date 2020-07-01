Ракета "земля-воздух": названа скорость полета мяча во время супергола Роналду

Португальское издание O Jogo вычислило, с какой скоростью был пущен мяч по время голевого удара Криштиану Роналду во вторничном поединке чемпионата Италии "Дженоа" – "Ювентус" (1:3). Напомним, Роналду помог "Ювентусу" победить, при счете 1:0 в пользу своей команды неотразимо пробив с 23 метров почти что в "девятку" ворот соперника. Кстати, эта победа стала для туринцев третьей кряду после карантина.

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Итак, скорость полета ракеты "земля-воздух", запущенной Криштиану Роналду, составила 105 километров в час. Это один из лучших показателей в карьере 35-летнего португальца.

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Впрочем, в активе 5-кратного обладателя "Золотого мяча" случались голевые удары и посильнее. В частности, во время выступлений за "Манчестер Юнайтед" и "Реал" Криштиану Роналду забивал ударами, во время которых мяч развивал скорость 120 км/час. "Как спорткары футболиста", – шутят болельщики.

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Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Роналду не узнать. Криштиану блеснул новой прической – "как у брата Паниты". Португалец сделал себе кудряшки, подсмотрев идею у колумбийского партнера по "Ювентусу" Хуана Куадрадо.

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