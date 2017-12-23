Ракицкий и Шевченко сразились в шоу "Верю не верю"

Сегодня, 11:04

"Горняки" открыли 1/4 финала клубного новогоднего шоу


Продолжается новогоднее шоу "Верю не верю", в котором принимают участие игроки и тренеры "Шахтера"

После первого этапа определилась восьмерка претендентов на победу в праздничном турнире. Настало время поединков 1/4 финала, и открывают этот раунд защитник "горняков" Ярослав Ракицкий и голкипер команды Никита Шевченко.

Кто лучше знает характер и привычки своих партнеров? Кто даст больше правильных ответов и сделает еще один шаг к финалу? Много интересных и неожиданных фактов о футболистах и наставниках "Шахтера" – в сегодняшнем выпуске.

Вчера "Шахтер" представил новогодний подарок для болельщиков – мультфильм "Как казаки на "Донбасс Арене" в футбол сыграют"Главными героями анимационной ленты стали Грай, Око и Тур – в уходящем 2017 году легендарным персонажам исполняется 50 лет.

Ранее стало известно, что "Шахтер" ко второй части сезона будет готовиться в Турции и Дубае. Первый официальный матч 2018 года "Шахтер" проведет в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы". Встреча состоится 21 февраля в Харькове.
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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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