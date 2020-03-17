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Ракицкий остался без работы: чемпионат России остановили из-за коронавируса

17 марта, 12:43

Александр Трикиша

Из-за эпидемии коронавируса перенесут как минимум два ближайших тура чемпионата России

Чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля – это значит, что будут перенесены матчи 23-го и 24-го туров Премьер-лиги. После 22-х туров в турнирной таблице лидирует "Зенит", следом за ним идут "Локомотив" и "Краснодар".

Отметим, что в высшей лиге чемпионата России выступает пять украинских футболистов – самым дорогим является Ярослав Ракицкий, который оценивается в 10 миллионов евро. Также в России играют Олег Данченко, Иван Ордец, Денис Кулаков и Александр Каплиенко.

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Как мы уже писали, УЕФА потребует от клубов 300 миллионов за перенос Евро-2020 на следующий год. Клубы и национальные лиги компенсируют УЕФА убытки от переноса чемпионата Европы.

Также УЕФА примет решение о дальнейшем проведении национальных чемпионатов. По информации нескольких источников, национальным лигам будет рекомендовано досрочно завершить сезон. Как мы писали ранее, руководство Премьер-лиги готово остановить чемпионат Украины. Если утвердят в качестве финальной нынешнюю турнирную таблицу, то вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат России коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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