Ракицкий остался без работы: чемпионат России остановили из-за коронавируса

Чемпионат России по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса как минимум до 10 апреля – это значит, что будут перенесены матчи 23-го и 24-го туров Премьер-лиги. После 22-х туров в турнирной таблице лидирует "Зенит", следом за ним идут "Локомотив" и "Краснодар".

Отметим, что в высшей лиге чемпионата России выступает пять украинских футболистов – самым дорогим является Ярослав Ракицкий, который оценивается в 10 миллионов евро. Также в России играют Олег Данченко, Иван Ордец, Денис Кулаков и Александр Каплиенко.

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Как мы уже писали, УЕФА потребует от клубов 300 миллионов за перенос Евро-2020 на следующий год. Клубы и национальные лиги компенсируют УЕФА убытки от переноса чемпионата Европы.

Также УЕФА примет решение о дальнейшем проведении национальных чемпионатов. По информации нескольких источников, национальным лигам будет рекомендовано досрочно завершить сезон. Как мы писали ранее, руководство Премьер-лиги готово остановить чемпионат Украины. Если утвердят в качестве финальной нынешнюю турнирную таблицу, то вне Лиги чемпионов рискует оказаться "Динамо".

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