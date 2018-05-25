Ракицкий покинул расположение сборной Украины

Сборная Украины понесла очередную потерю накануне товарищеских матчей против команд Марокко и Албании. Вчера команду оставили динамовцы Виктор Цыганков и Владимир Шепелев, а после второй тренировки стало известно, что команде Шевченко не сможет помочь защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий.

Футболист приступил к тренировкам в расположении национальной команды наравне со всеми, но из-за боли вынужден был преждевременно закончить работу. Дополнительное обследование показало, что у Ярослава обострилась давняя травма коленного сустава, и к товарищеским матчам национальной команды он восстановить игровые кондиции не успеет.

В составе сборной Украины Ракицкого заменит Павел Лукьянчук. Для 22-летнего динамовца, который вторую половину сезона провел в аренде в ровенском "Вересе", это уже второй вызов в главную команду страны. Первый был в октябре 2017-го: тогда Павел тренировался с командой, но впоследствии был командирован в "молодежку", а потому дебютировать в первой сборной у него не было возможности.

Ранее сообщалось, что Сергей Сидорчук получил вызов в сборную Украины, несмотря на то,что успел провести после тяжелой травмы всего один матч.