Ракицкий спровоцировал драку с командой Кадырова в чемпионате России

Украинский футболист питерского "Зенита" Ярослав Ракицкий стал зачинщиком массовой потасовки в матче 6-го тура чемпионата России против чеченского "Ахмата", президентом которого является Рамзан Кадыров (0:0). Петербургская команда с седьмой минуты играла в большинстве после удаления защитника грозненцев Ризвана Уциева, но все равно не смогла забить гол, а на последних секундах устроила серьезную стычку с соперником.

Затеял ее Ярослав Ракицкий. Он был недоволен тем, что игроки "Ахмата", оказавшись на газоне после углового, долго не встают на ноги и таким образом, по мнению Ракицкого, затягивают время. Украинец в эмоциональной форме с хлопками принялся призывать соперников поскорее подниматься, в результате чего нервы сдали уже у игроков "Ахмата" – и завязалась потасовка.

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По итогам конфликта главный арбитр наказал Ракицкого, как основного зачинщика, показав ему желтую карточку.

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Как сообщалось ранее, игрок киевского "Динамо" раскритиковал Ракицкого за переход в "Зенит". "Неприятно, что у нас сейчас идет война, а Ракицкий в Россию ушел", – заявил полузащитник киевлян Денис Гармаш.

Также мы писали, что Милевский дал скандальное интервью, прокомментировав невызов в сборную Украины игроков из чемпионата России. "Насколько я знаю, у Коноплянки сейчас есть предложение в "Краснодар" перейти. Но уверен, что он туда не перейдет. Видя пример Ракицкого, он не перейдет. Он дорожит сборной, - сказал Милевский. – Почему не вызывают в сборную Украины за выступление в России? Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России".

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