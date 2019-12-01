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"Ракицкий закончил карьеру в сборной": Шевченко рассказал об украинском защитнике

1 декабря, 16:59

Наставник сборной расставил все точки над "і"

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко поделился ожиданиями от Евро-2020 и поделился мнением о 30-летнем украинском защитнике питерского "Зенита" Ярославе Ракицком.

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"Сейчас бессмысленно ставить задачи. Сделаем это ближе к чемпионату, когда будет понятно, какие игроки поедут, в какой форме мы будем. Думаю, Украина может преподнести сюрприз на чемпионате. Ракицкий? Он закончил карьеру в сборной, давайте не будем говорить об этом", – отметил Шевченко.

Напомним, что Ракицкий перешел в питерский "Зенит" из донецкого "Шахтера" минувшей зимой. После этого футболист в сборную Украины не вызывался. Осенью 2019-го года Ракицкий официально заявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Напомним, в ноябре сборная Украины провела два матча. Сперва в товарищеской встрече команда Андрея Шевченко вырвала победу у Эстонии, а затем Украина сыграла вничью с Сербией в отборе на Евро-2020, забив спасительный мяч на 93-й минуте.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Андрей Шевченко Сборная Украины Ярослав Ракицкий

Источник: СЭ

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